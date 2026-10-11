Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM cho biết thành phố triển khai 98 dự án, xử lý dứt điểm 28 điểm nghẽn giao thông đến năm 2030, đồng thời đẩy nhanh phát triển hạ tầng khung, metro, cảng biển và hàng không.

Tại chương trình Dân hỏi - Chính quyền trả lời ngày 11/10, ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM cho biết, thành phố hiện có 28 điểm nghẽn giao thông thường xuyên có nguy cơ ùn tắc và phấn đấu giải quyết dứt điểm trước năm 2030.

“Là siêu đô thị, TPHCM thường xuyên đối mặt với nguy cơ ùn tắc giao thông. Thành phố phấn đấu xử lý dứt điểm 28 điểm nghẽn này từ nay đến năm 2030”, ông Lâm nói.

Theo Giám đốc Sở Xây dựng, TPHCM triển khai 98 dự án giải quyết điểm nghẽn giao thông, gồm các nút giao Mỹ Thủy, An Phú, Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ; các tuyến quốc lộ 13, quốc lộ 1 và cầu đường Nguyễn Khoái, Bình Tiên... Vốn đầu tư giao thông chiếm khoảng 70% tổng vốn đầu tư của thành phố. Trong năm nay, thành phố cũng dự kiến khởi công một số nhà để xe thông minh và bãi đỗ xe ngầm quy mô lớn.

Về liên kết vùng, ông Lâm đánh giá “Vành đai 3 sẽ là con gà đẻ trứng vàng” vì kết nối các tỉnh Đông Nam Bộ và hình thành vành đai khu công nghiệp. Cùng với các vành đai 2, 3, 4, các quốc lộ 1, 13, 50, 22 và cao tốc TPHCM - Chơn Thành, TPHCM - Mộc Bài tạo thành hạ tầng khung, dự kiến hoàn tất đến năm 2030.

TPHCM đặt mục tiêu xử lý dứt điểm 28 điểm nghẽn giao thông đến năm 2030. Ảnh: Phước Sáng

Với dân số hiện khoảng 14 triệu và dự báo tăng lên 25 triệu trong 10 năm tới, ông Lâm cho rằng hạ tầng hiện nay vẫn chưa đáp ứng và metro là giải pháp căn cơ. Quy hoạch hiện có 28 tuyến, khoảng 1.015km, dự kiến mở rộng lên 1.500km. Mục tiêu là hoàn thành khoảng 255km vào năm 2030 và khoảng 500km vào năm 2035.

Về cơ chế, ông Lâm cho biết, Nghị quyết 188 của Quốc hội cho phép TPHCM và Hà Nội áp dụng cơ chế đặc thù phát triển metro, trong đó bỏ bước lập chủ trương đầu tư, lập ngay dự án khả thi và áp dụng chỉ định thầu nhằm rút ngắn thời gian thực hiện.

Về cảng biển, TPHCM chiếm khoảng 65% sản lượng container cả nước. Với mức tăng trưởng dự báo 5-6% mỗi năm, hệ thống cần tiếp tục mở rộng. Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ dự kiến khởi công trong năm nay, cảng Cái Mép Hạ đang làm thủ tục khởi công, cảng Cái Mép Hạ Lưu được chuẩn bị cho giai đoạn tiếp theo.

Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Trần Quang Lâm trả lời cử tri tại chương trình. Ảnh: BTC

Về hàng không, Cảng hàng không (CHK) quốc tế Tân Sơn Nhất hiện đạt khoảng 42 triệu hành khách mỗi năm, chiếm khoảng 37% thị phần cả nước, đã mở rộng để sẵn sàng đón 50 triệu hành khách. Quy hoạch CHK Côn Đảo sẽ được điều chỉnh để mở rộng, đồng thời kết nối với CHK quốc tế Long Thành.

Ông Lâm nhận định các mục tiêu này là khả thi nhờ khung pháp lý mới từ Luật Phát triển đô thị.

Cần kết nối đồng bộ các loại hình giao thông, tránh đầu tư dàn trải Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Trường Nhật Phượng nhấn mạnh, phát triển giao thông đa phương thức không chỉ là đầu tư thêm công trình mà phải tổ chức, kết nối đồng bộ các loại hình vận tải, phù hợp quy hoạch và định hướng phát triển đô thị. Để cân đối nguồn lực, thành phố cần xác định đúng trọng tâm, tránh đầu tư dàn trải, ưu tiên các công trình tháo gỡ điểm nghẽn, tăng kết nối liên vùng, cảng biển, sân bay, trung tâm logistics và các khu vực động lực phát triển mới. Bà Phượng cho rằng cần huy động đồng bộ nguồn vốn ngân sách, vốn xã hội hóa và nguồn lực đất đai thông qua mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD), bảo đảm tuân thủ pháp luật và hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp, người dân. Với Luật Phát triển đô thị có hiệu lực từ ngày 1/10, TPHCM có thêm cơ sở pháp lý để chủ động huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đường bộ, đường sắt, công trình ngầm và logistics. HĐND TP sẽ phối hợp với UBND TP cụ thể hóa chính sách, giám sát triển khai và kịp thời tháo gỡ khó khăn.

TPHCM lại mưa lớn kèm sấm sét, nghìn người chật vật vì ngập và kẹt xe Mưa trắng trời kèm sấm chớp trút xuống trung tâm TPHCM trong chiều tối 7/10, khiến nhiều tuyến đường ngập nặng, giao thông rối loạn.

Mưa lớn gây ngập, kẹt xe khắp TPHCM, dòng người nhích từng chút Mưa lớn sáng 30/9 khiến nhiều tuyến đường huyết mạch tại TPHCM ngập nặng. Dòng xe kẹt cứng giờ cao điểm, người dân vật lộn nhích từng chút một để kịp giờ làm, đưa con tới trường.