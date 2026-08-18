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Thứ Ba, 18/08/2026 - 21:48

Tuyển Việt Nam và tuyển Malaysia tập luyện trên sân Mỹ Đình trước giờ đấu

Xuân Minh

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Tuyển Việt Nam và Malaysia có buổi tập trên sân Mỹ Đình chiều 18/8, hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng trước trận bán kết lượt về ASEAN Cup 2026.

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