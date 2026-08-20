Kết quả bóng đá hôm nay

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ASEAN CUP 2026 – BÁN KẾT LƯỢT VỀ

19/08  20:00

 Việt Nam 2-0 Malaysia

VTV6, FPT Play, TV360

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – PLAY OFF VÒNG LOẠI

20/08  02:00

 Celtic 3-0 LASK Linz

NEC Nijmegen 1-3 Bodo Glimt

Slovan Bratislava 1-1 NK Celje

H.Beer Sheva 2-1 Sabah Baku

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 1

20/08  02:00

 Atletico Madrid 2-0 Malaga

SCTV 15, VTV Cab

COPA LIBERTADORES 2026/27 – VÒNG 1/8

20/08  05:00

Cerro Porteno - Palmeiras

Coquimbo Unido - Platense

20/08  07:30

 Flamengo - Cruzeiro

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