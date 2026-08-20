Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2026/27 - Cập nhật liên tục lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27 nhanh, đầy đủ và chính xác.
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Kết quả bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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ASEAN CUP 2026 – BÁN KẾT LƯỢT VỀ
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19/08 20:00
|Việt Nam 2-0 Malaysia
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VTV6, FPT Play, TV360
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UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – PLAY OFF VÒNG LOẠI
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20/08 02:00
|Celtic 3-0 LASK Linz
|NEC Nijmegen 1-3 Bodo Glimt
|Slovan Bratislava 1-1 NK Celje
|H.Beer Sheva 2-1 Sabah Baku
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VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 1
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20/08 02:00
|Atletico Madrid 2-0 Malaga
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SCTV 15, VTV Cab
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COPA LIBERTADORES 2026/27 – VÒNG 1/8
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20/08 05:00
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Cerro Porteno - Palmeiras
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Coquimbo Unido - Platense
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20/08 07:30
|Flamengo - Cruzeiro
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