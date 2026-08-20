Thắng xứng đáng

Không còn giống trận lượt đi, màn tái đấu Malaysia tại Mỹ Đình mang đến một hình ảnh khác của tuyển Việt Nam: chủ động, áp đảo và kiểm soát trận đấu gần như hoàn toàn.

HLV Kim Sang Sik thực hiện tới 5 sự thay đổi trong đội hình xuất phát, nhưng điều đó không làm sức mạnh của tuyển Việt Nam suy giảm. Ngược lại, các tuyến vẫn giữ được sự gắn kết và đặc biệt hàng công cho thấy nhiều phương án tiếp cận khung thành hơn.

Không quá lâu sau tiếng còi khai cuộc, tuyển Việt Nam đã khiến khung thành Malaysia phải chao đảo với hàng loạt cơ hội được tạo ra.

Tuyển Việt Nam có trận đấu tốt

Đáng nói, các tình huống tấn công không còn phụ thuộc vào một hướng cố định mà được triển khai từ cả hai biên, trung lộ lẫn những pha chuyển trạng thái nhanh một cách tương đối hoàn hảo, mãn nhãn.

Chỉ có may mắn, Malaysia mới giữ sạch mành lưới trong hiệp đấu đầu tiên sau hàng chục pha dứt điểm đến từ các chân sút bên phía tuyển Việt Nam.

Dù phải đợi tới các pha lập công của Xuân Son trong hiệp 2 mới có thể giành chiến thắng, nhưng không thể phủ nhận tuyển Việt Nam đã chơi một trận đấu hay nhất (đặc biệt 45 phút đầu tiên) tại ASEAN Cup và xứng đáng góp mặt ở trận đấu cuối cùng gặp Thái Lan.

Những điều chưa hài lòng

Thắng 2-0 và đi tiếp với tổng tỷ số 4-0 là quá đủ để hài lòng. Tuy nhiên, nếu nhìn sâu hơn vào màn trình diễn ở Mỹ Đình, người hâm mộ và cả HLV Kim Sang Sik vẫn còn xen lẫn dư vị tiếc nuối.

Điều đầu tiên nằm ở khả năng tận dụng cơ hội. Tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể kết thúc trận đấu sớm hơn, thay vì phải đợi tới hiệp đấu thứ 2 với những pha lập công của Xuân Son.

Nhưng cũng còn những tiếc nuối khi hàng công phung phí quá nhiều cơ hội

Những tình huống bỏ lỡ là đáng tiếc. Và cần thấy một vấn đề: tính từ đầu giải đến nay, các chân sút của tuyển Việt Nam đã lặp lại điều này một cách khá thường xuyên chứ chẳng phải đợi đến trận đấu với Malaysia. Đây là điều buộc HLV Kim Sang Sik phải lưu tâm vì Thái Lan được tổ chức tốt hơn rất nhiều.

Không thể ghi bàn để định đoạt trận đấu sớm khiến HLV Kim Sang Sik “vỡ kế hoạch”. Ông thầy người Hàn Quốc buộc phải tiếp tục sử dụng những quân bài tốt nhất trong hiệp đấu thứ 2, thay vì được nghỉ trọn vẹn giữ sức cho trận chung kết.

Cần nhắc lại rằng, tuyển Việt Nam ngoài việc được nghỉ ít hơn Thái Lan 1 ngày còn phải di chuyển đến sân Rajamangala ngay sau trận bán kết đối đầu với chủ nhà, cho nên vấn đề giữ chân các trụ cột đã được HLV Kim Sang Sik tính toán kỹ nhưng rốt cuộc Xuân Son, Tài Lộc vẫn phải vào sân.

Ngoài việc phung phí cơ hội, tuyển Việt Nam cũng cần rút kinh nghiệm trong các pha tranh chấp 5-5 vốn không cần thiết. Cú ra chân của Hai Long với Sumareh là ví dụ, trọng tài người Nhật Bản hoàn toàn có thể rút thẻ, thậm chí thẻ đỏ cho tiền vệ tuyển Việt Nam, nhưng rất may điều đó không xảy ra.

Trước mắt tuyển Việt Nam là Thái Lan, đối thủ chắc chắn khó chịu hơn và cũng đòi hỏi đội bóng phải chơi với sự tập trung cao nhất. Những cơ hội như trận gặp Malaysia sẽ không dễ xuất hiện nhiều lần, vì thế khả năng tận dụng là điều cần được cải thiện.

Nhưng đó là chuyện của trận chung kết. Còn lúc này, có lẽ thầy trò HLV Kim Sang Sik xứng đáng được tận hưởng niềm vui sau một hành trình vào chung kết tương đối thuyết phục. Còn những tiếc nuối, cũng là để tuyển Việt Nam tập trung hơn trong trận cuối cùng thay vì cho thấy sự hoàn hảo để chủ quan.

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