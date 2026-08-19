Hàng nghìn cổ động viên TPHCM vỡ òa trước 2 bàn thắng của Xuân Son

Hàng nghìn cổ động viên trên phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Sài Gòn, TPHCM) liên tục hò reo, vẫy cờ khi Xuân Son ghi hai bàn, giúp tuyển Việt Nam tạo lợi thế lớn trước Malaysia ở bán kết lượt về ASEAN Cup 2026.