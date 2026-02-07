Chỉ còn hơn 10 ngày là tới Tết Nguyên đán, chợ hoa Hàng Lược (Hà Nội) tấp nập khách hàng. Khu chợ truyền thống này thường bán các mặt hàng như: cây cảnh, đồ trưng bày, trang trí...

Như thường lệ, quất và đào là hai loại cây cảnh gia đình nào cũng cần để trưng bày trong nhà.

Quất để bàn với kích thước mini được trồng sẵn trong chậu gốm, sứ... có giá thành trung bình 200.000 - 500.000 đồng/cây, được nhiều người tìm mua.

Chị Vân Anh (khách hàng) cho rằng, chậu quất nhỏ dễ bày biện hơn, thậm chí chị có thể mua liền vài cây về bày trên ban thờ, bàn uống nước...

Hoa ly lùn là một mẫu cây độc lạ, thu hút nhiều khách hàng dừng lại hỏi giá. Chị Bích Ngọc bán hàng chia sẻ: "Mẫu ly này rất lạ mắt, hoa nhỏ li ti, có thể trồng chơi qua Tết. Giá chỉ 90.000 đồng/chậu nên cũng dễ mua".

Trần Hà Anh (tiểu thương bán hoa ly lùn) cho biết: "Loại hoa lùn này đã xuất hiện từ năm ngoái nhưng ít được quan tâm. Năm nay thì được nhiều người yêu thích hơn. Mỗi ngày tôi bán vài chục chậu là chuyện bình thường".

Tuy nhiên, theo ông Đinh Văn Nghĩa (tiểu thương), lượng hoa đưa về chợ có dấu hiệu giảm đáng kể so với các năm trước, giá thành cũng có phần đắt đỏ hơn. Chủ yếu khách đến đây dạo chơi, thưởng ngoạn không khí Tết.

Victoria (du khách đến từ Anh) cho biết, sẽ ở lại Việt Nam vào dịp Tết Nguyên đán. "Tôi rất vui khi được đi mua cây cảnh để tận hưởng không khí đón năm mới cùng mọi người. Chậu hoa mai này tôi mua với giá 450.000 đồng. Người bán hàng rất vui tính, anh ấy đã giảm giá cho chúng tôi".

Nhiều tiểu thương ở các phố Hàng Rươi, Hàng Mã... thuộc chợ hoa Hàng Lược cũng bày bán các mặt hàng trang trí Tết và thu hút đông khách hàng ghé. Khung cảnh nhộn nhịp cùng với thời tiết se lạnh tạo cảm giác Tết Bính Ngọ đang kề cận.

Sắc đỏ của những quầy hàng thu hút nhiều vị khách đi ngang qua phải dừng lại chụp hình.