Bà Bùi Thị Minh Hoài

Bà Bùi Thị Minh Hoài

Bí thư Thành ủy Hà Nội

Sinh ngày: 12/01/1965

Quê quán: Tỉnh Ninh Bình

Học vấn: Thạc sĩ, Cử nhân Luật.

Ông Trần Lưu Quang

Ông Trần Lưu Quang

Bí thư Thành ủy TPHCM

Sinh ngày: 30/08/1967

Quê quán: Tỉnh Tây Ninh

Học vấn: Thạc sĩ Quản lý công, Kỹ sư cơ khí

Ông Lê Quang Tùng

Ông Lê Quang Tùng

Bí thư Thành ủy Cần Thơ

Sinh ngày: 30/10/1971

Quê quán: Tỉnh Hà Tĩnh

Học vấn: Tiến sĩ Quản lý kinh tế, Kỹ sư cơ khí giao thông

Ông Lê Tiến Châu

Ông Lê Tiến Châu

Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Sinh ngày: 05/10/1969

Quê quán: Tỉnh Tây Ninh

Học vấn: Tiến sĩ Luật học

Ông Lê Ngọc Quang

Ông Lê Ngọc Quang

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng

Sinh ngày: 21/01/1974

Quê quán: Tỉnh Thanh Hóa

Học vấn: Cử nhân Báo chí

Ông Nguyễn Đình Trung

Ông Nguyễn Đình Trung

Bí thư Thành ủy Huế

Sinh ngày: 19/04/1973

Quê quán: Tỉnh Nghệ An

Học vấn: Cử nhân Luật, Thạc sĩ hành chính công

Ông Lương Nguyễn Minh Triết

Ông Lương Nguyễn Minh Triết

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Sinh ngày: 15/10/1976

Quê quán: Thành phố Đà Nẵng

Học vấn: Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Công nghệ Silcat

Ông Nguyễn Văn Phương

Ông Nguyễn Văn Phương

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

Sinh ngày: 29/12/1970

Quê quán: Thành phố Huế

Học vấn: Cử nhân Toán học, Kỹ sư xây dựng dân dụng và công nghiệp, Thạc sĩ Kinh tế học

Ông Nguyễn Hồ Hải

Ông Nguyễn Hồ Hải

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau

Sinh ngày: 26/10/1977

Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh

Học vấn: Thạc sĩ Quản lý đô thị, Kỹ sư Xây dựng, Cử nhân Quản trị kinh doanh

Ông Ngô Chí Cường

Ông Ngô Chí Cường

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp

Sinh ngày: 11/09/1967

Quê quán: Tỉnh Vĩnh Long

Học vấn: Cử nhân Kinh tế, cử nhân Hành chính

Ông Quản Minh Cường

Ông Quản Minh Cường

Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng

Sinh ngày: 26/06/1969

Quê quán: Tỉnh Hưng Yên

Học vấn: Tiến sĩ Luật, Cử nhân Cảnh sát

Ông Nguyễn Hồng Thái

Ông Nguyễn Hồng Thái

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh

Sinh ngày: 07/05/1969

Quê quán: Tỉnh Hưng Yên

Học vấn: Cử nhân Quân sự.

Ông Nguyễn Tiến Hải

Ông Nguyễn Tiến Hải

Bí thư Tỉnh ủy An Giang

Sinh ngày: 31/05/1965

Quê quán: Tỉnh Cà Mau

Học vấn: Thạc sĩ Quản lý hành chính công, Cử nhân Luật

Ông Trịnh Việt Hùng

Ông Trịnh Việt Hùng

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai

Sinh ngày: 01/10/1977

Quê quán: Thành phố Hải Phòng

Học vấn: Tiến sĩ quản trị kinh doanh

Ông Trương Quốc Huy

Ông Trương Quốc Huy

Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ

Sinh ngày: 19/06/1970

Quê quán: Tỉnh Ninh Bình

Học vấn: Cử nhân Kinh tế lao động, Thạc sĩ Quản lý Kinh tế

Ông Y Thanh Hà Niê KĐăm

Ông Y Thanh Hà Niê KĐăm

Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng

Sinh ngày: 23/12/1973

Quê quán: Tỉnh Đắk Lắk

Học vấn: Thạc sĩ Quản lý công, Cử nhân Kinh tế đối ngoại, Cử nhân Chính trị chuyên ngành Công tác tổ chức

Ông Nguyễn Duy Lâm

Ông Nguyễn Duy Lâm

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh

Sinh ngày: 27/08/1972

Quê quán: Tỉnh Thái Nguyên

Học vấn: Thạc sĩ Kỹ thuật; Kỹ sư Xây dựng cầu - Hầm

Ông Hầu A Lềnh

Ông Hầu A Lềnh

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang

Sinh ngày: 22/06/1973

Quê quán: Tỉnh Lào Cai

Học vấn: Thạc sĩ Khoa học Nông nghiệp

Ông Hồ Văn Niên

Ông Hồ Văn Niên

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi

Sinh ngày: 15/10/1975

Quê quán: Tỉnh Gia Lai

Học vấn: Cử nhân Luật.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên

Sinh ngày: 13/03/1972

Quê quán: Thành phố Hà Nội

Học vấn: Thạc sỹ Kinh tế

Ông Nguyễn Doãn Anh

Ông Nguyễn Doãn Anh

Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa

Sinh ngày: 10/10/1967

Quê quán: Thành phố Hà Nội

Học vấn: Đại học, ngành Chỉ huy Tham mưu Binh chủng Hợp thành; Cao cấp chuyên ngành Quân sự

Ông Hoàng Quốc Khánh

Ông Hoàng Quốc Khánh

Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn

Sinh ngày: 02/09/1969

Quê quán: Tỉnh Sơn La

Học vấn: Cử nhân Luật, Tiến sĩ Kinh tế

Ông Hoàng Văn Nghiệm

Ông Hoàng Văn Nghiệm

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La

Sinh ngày: 02/09/1968

Quê quán: Tỉnh Lạng Sơn

Học vấn: Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Kinh tế Chính trị, Cử nhân Thương mại

Ông Đặng Xuân Phong

Ông Đặng Xuân Phong

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình

Sinh ngày: 08/07/1972

Quê quán: Tỉnh Phú Thọ

Học vấn: Tiến sĩ kinh tế, Cử nhân Quản trị kinh doanh công nghiệp, Cử nhân xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

Ông Trịnh Xuân Trường

Ông Trịnh Xuân Trường

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên

Sinh ngày: 18/02/1977

Quê quán: Tỉnh Ninh Bình

Học vấn: Đại học ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình

Ông Trần Văn Lâu

Ông Trần Văn Lâu

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long

Sinh ngày: 05/03/1970

Quê quán: Thành phố Cần Thơ

Học vấn: Thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước; Cử nhân Chính trị học chuyên ngành Quản lý xã hộ

Ông Nguyễn Văn Quyết

Ông Nguyễn Văn Quyết

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh

Sinh ngày: 06/01/1972

Quê quán: Tỉnh Ninh Bình

Học vấn: Cử nhân Luật, Thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước

Ông Nghiêm Xuân Thành

Ông Nghiêm Xuân Thành

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Sinh ngày: 02/11/1969

Quê quán: Tỉnh Phú Thọ

Học vấn: Tiến sĩ Kinh tế

Ông Vũ Đại Thắng

Ông Vũ Đại Thắng

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh

Sinh ngày: 04/10/1975

Quê quán: Thành phố Hà Nội

Học vấn: Thạc sĩ Quan hệ quốc tế, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật

Ông Nguyễn Đức Trung

Ông Nguyễn Đức Trung

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

Sinh ngày: 21/03/1974

Quê quán: Tỉnh Thanh Hóa

Học vấn: Thạc sĩ Kinh tế Chính trị, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Tiếng Anh

Ông Trần Tiến Dũng

Ông Trần Tiến Dũng

 Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên

Sinh ngày: 07/03/1975

Quê quán: Tỉnh Ninh Bình

Học vấn: Thạc sĩ Luật

Ông Lê Minh Ngân

Ông Lê Minh Ngân

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu

Sinh ngày: 15/10/1969

Quê quán: Tỉnh Quảng Trị

Học vấn: Thạc sĩ Quản lý đất đai; Đại học, ngành Luật

Ông Vũ Hồng Văn

Ông Vũ Hồng Văn

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai

Sinh ngày: 03/02/1976

Quê quán: Tỉnh Hưng Yên

Học vấn: Tiến sĩ Luật, Cử nhân Điều tra tội phạm xâm phạm Quốc gia

Ông Thái Đại Ngọc

Ông Thái Đại Ngọc

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai

Sinh ngày: 01/01/1966

Quê quán: Thành phố Đà Nẵng

Học vấn: Cử nhân Quân sự

