Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long

Sinh ngày: 05/03/1970

Quê quán: Thành phố Cần Thơ

Học vấn: Thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước; Cử nhân Chính trị học chuyên ngành Quản lý xã hộ