Hoàng Sơn Tùng (21 tuổi) sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Do đặc thù công việc, càng gần Tết, bố mẹ Tùng càng bận rộn. Là con trai lớn trong nhà, những năm gần đây, cậu bắt đầu tự sắm sửa đồ Tết, dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đón năm mới theo sự hướng dẫn của bố mẹ.

Chiều 26 tháng Chạp, Tùng lên chợ hoa Hàng Lược, chọn một cây quất rồi đặt vận chuyển về nhà.

Tùng cho biết, từ khi còn là một cậu bé 15-16 tuổi, mỗi lần bố mẹ cúng lễ, Tùng đều có mặt bên cạnh để quan sát và học hỏi. Dần dần, chàng trai cũng thạo việc. Lịch nghỉ Tết bắt đầu từ khá sớm, cứ mỗi ngày cậu mua sắm một ít, dọn dẹp thêm phòng này phòng kia. Đến 27 Tết thì hoàn tất trang trí nhà cửa.

Dù là con trai và còn ít tuổi nhưng việc cắm hoa, bày trí nhà cửa, phân chia bánh kẹo Tết... không hề làm khó được chàng trai.

Thậm chí việc bao sái ban thờ cần nhiều sự tỉ mỉ, cẩn thận, Tùng cũng hoàn thành một cách nhanh chóng. Rút bỏ các chân nhang trong năm cũ xong, Tùng cẩn thận pha một chậu nước gừng với rượu và nước ấm để lau dọn theo đúng phong tục của người Việt.

Sáng 29 tháng Chạp, Tùng dậy từ 7h, xuống bếp chuẩn bị cơm cúng tất niên. Khoảng 1 tiếng sau, bà Mai Hương - mẹ của Tùng - cũng xuống phụ giúp con trai.

"Tính của Tùng rất cẩn thận nên bố mẹ chỉ cần dạy vài lần là cậu ghi nhớ ngay. Vì Tùng là con cả nên gia đình cũng muốn cậu thạo việc hương khói gia tiên. Tôi nghĩ đó cũng là một cách tốt để kết nối các thế hệ trong nhà", bà Mai Hương chia sẻ.

"Dù còn ít tuổi nhưng mình đã được học và thực hành những nếp sống, văn hóa, truyền thống từ chính bố mẹ. Điều này khiến mình rất tự hào, thậm chí còn khoe với các bạn về thành tích dọn nhà, làm cơm cúng ngày Tết của mình", Tùng cười nói.

10h30 trưa 29 tết Bính Ngọ, cơm cúng đã được bày biện tinh tươm, mâm cơm gồm những món truyền thống như bánh chưng, thịt quay, canh măng... Chàng trai 21 tuổi thay một chiếc áo dài tay, cầm tờ sớ tất niên để khấn mời tổ tiên về ăn Tết cùng gia đình.