Lời chúc Tết 2026 cho bố mẹ

1. Nhân dịp năm mới Bính Ngọ, chúng con kính chúc bố mẹ sức khỏe dồi dào, tinh thần an lạc, sống lâu trăm tuổi. Con cảm ơn bố mẹ đã cho con tất cả.

2. Năm mới, con kính chúc bố mẹ phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, tâm an – trí sáng – đời sống an vui. Con kính yêu và biết ơn bố mẹ. Chúc mừng năm mới 2026.

3. Chúc mừng năm mới bố mẹ. Bố mẹ là người sinh thành, dưỡng dục, là tấm gương sáng để con noi theo. Năm mới đến, con kính chúc bố mẹ nhiều niềm vui, hạnh phúc, vạn bình an.

4. Xuân về Tết đến, con kính chúc mẹ cha sức khỏe dồi dào, năm mới tài lộc, vạn sự như ý. Mong bố mẹ sẽ luôn bên cạnh con, là điểm tựa cho con. Chỉ cần có bố mẹ là con có thể vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.

5. Bước qua năm mới, chào xuân Bính Ngọ thịnh vượng dồi dào. Con xin kính chúc bố mẹ mãi vui tươi, sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng. Chúc cho gia đình ta hòa thuận, quanh năm rộn ràng tiếng cười.

6. Cảm ơn bố mẹ vì công sinh thành và luôn kiên nhẫn để giáo dục con trở thành người như hôm nay. Năm cũ đã qua, năm mới đang tới, con mong bố mẹ mãi mạnh khỏe để con có thể chăm dưỡng bố mẹ thật nhiều hơn nữa. Chúc mừng năm mới.

Ảnh minh họa: P.X

7. Năm mới đến, con không có ước nguyện gì ngoài việc mong cha mẹ sức khỏe, bình an, luôn là động lực, chỗ dựa cho con cháu.

8. Mùa xuân đẹp nhất không phải vì hoa nở, mà vì con còn bố mẹ để trở về. Chúc bố mẹ năm mới an khang, vạn sự bình yên.

9. Dẫu con có lớn đến đâu, Tết vẫn là lúc con cần được ngồi bên bố mẹ. Chúc bố mẹ năm mới mạnh khỏe, sống lâu, sống khỏe và luôn hạnh phúc.

10. Nhân dịp Tết đến xuân về, con kính chúc bố mẹ sức khỏe dồi dào, hạnh phúc an khang, phúc lộc thọ tài, vạn sự như ý, hưởng trọn bình an.