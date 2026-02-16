Lời chúc Tết dành cho vợ

1. Cảm ơn em đã dành thanh xuân để ở bên chăm sóc, hỗ trợ anh. Nếu không có em, anh sẽ không có sự nghiệp thành công, gia đình hạnh phúc, những đứa con ngoan ngoãn. Năm mới Bính Ngọ 2026, anh mong vợ yêu luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và bình an.

2. Em à, năm qua là một năm nhiều khó khăn và thử thách. Nhưng điều tuyệt vời nhất là vợ chồng mình luôn yêu thương, đồng hành, tin tưởng và sẻ chia. Năm mới cận kề, anh mong chúng ta lúc nào cũng đong đầy yêu thương, nắm tay nhau vượt mọi gian nan, gặt hái thành công.

3. Năm mới đến, điều anh mong nhất không phải là may mắn hay thành công, mà là được tiếp tục đi cùng em trong từng khoảnh khắc. Chúc mừng năm mới, vợ yêu!

4. Dù khoảng cách xa xôi, nhưng tình yêu của anh dành cho em vẫn luôn đong đầy. Chúc em năm mới an lành và hạnh phúc. Chúng ta sẽ sớm có những giao thừa ở bên nhau, em nhé!

5. Khép lại năm cũ với những kỷ niệm đẹp, mở ra năm mới với những hy vọng tươi sáng. Cảm ơn em đã ở bên anh!

6. Cảm ơn em yêu đã bên anh suốt năm qua, mang tới những điều ngọt ngào, hạnh phúc nhất. Chúc em năm mới Bính Ngọ 2026 nhiều niềm vui, thành công. Anh sẽ luôn nỗ lực trở thành chỗ dựa vững chắc cho em và các con! Yêu em rất nhiều.

7. Vợ yêu, em đã vất vả rất nhiều vì anh và các con. Anh muốn dành những lời chúc Tết 2026 tốt đẹp, ngọt ngào nhất trên cuộc đời này cho em. Anh cũng muốn em hiểu rằng, anh luôn yêu em và hạnh phúc khi bên em!

8. Lời chúc Tết này không chứa chất gây nghiện cũng không chứa cholesterol, nó chỉ được anh hòa tan rất nhiều đường. Nhưng dù anh cho nhiều đường cách mấy cũng không thể ngọt bằng nụ cười của em. Năm mới cười thật nhiều em yêu nhé!

9. Năm mới đã đến, anh chúc em luôn xinh đẹp, mạnh khỏe. Em là người phụ nữ rạng rỡ, tài giỏi nhất trong mắt anh và các con.

10. Vợ yêu ơi, bố con anh yêu em rất nhiều! Năm mới, anh hứa sẽ về nhà sớm hơn, phụ em chăm sóc con nhiều hơn. Gia đình chúng ta sẽ cùng nhau đón năm mới Bính Ngọ "mã đáo thành công" em nhé!