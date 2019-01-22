Ông Tô Lâm

Tổng Bí thư

10/07/1957

Tỉnh Hưng Yên

Giáo sư, Tiến sĩ Luật học

Ông Trần Cẩm Tú

Thường trực Ban Bí thư

25/08/1961

Tỉnh Hà Tĩnh

Tiến sĩ Kinh tế, Kỹ sư Lâm nghiệp

Ông Lê Minh Hưng

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

11/12/1970

Tỉnh Hà Tĩnh

Thạc sĩ Chính sách công, Cử nhân tiếng Pháp

Bà Bùi Thị Minh Hoài

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

12/01/1965

Tỉnh Ninh Bình

Thạc sĩ, Cử nhân Luật

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam

06/03/1962

Tỉnh Đồng Tháp

Cử nhân Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Ông Trịnh Văn Quyết

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

22/01/1966

Thành phố Hải Phòng

Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

Ông Lê Minh Trí

Trưởng Ban Nội chính Trung ương

01/11/1960

Thành phố Hồ Chí Minh

Đại học An ninh, Cử nhân Luật.

Ông Phạm Gia Túc

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

20/05/1965

Tỉnh Ninh Bình

Thạc sĩ Quản lý hành chính công, Cử nhân Kinh tế

Ông Trần Sỹ Thanh

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

16/03/1971

Tỉnh Nghệ An

Thạc sĩ Kinh tế; cử nhân Tài chính, kế toán

Ông Nguyễn Thanh Nghị

Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương

12/08/1976

Tỉnh Cà Mau

Tiến sĩ Khoa học ngành Kỹ thuật xây dựng.

Bà Võ Thị Ánh Xuân

Phó Chủ tịch nước

08/01/1970

Tỉnh An Giang

Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý hành chính công, Cử nhân sư phạm Hóa học.

Bà Phạm Thị Thanh Trà

Phó Thủ tướng Chính phủ

21/01/1964

Tỉnh Nghệ An

Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Cử nhân Sư phạm

Ông Nguyễn Văn Quảng

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

23/08/1969

Thành phố Hải Phòng

Tiến sĩ luật

