Tổng Bí thư
10/07/1957
Tỉnh Hưng Yên
Giáo sư, Tiến sĩ Luật học
Thường trực Ban Bí thư
25/08/1961
Tỉnh Hà Tĩnh
Tiến sĩ Kinh tế, Kỹ sư Lâm nghiệp
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
11/12/1970
Thạc sĩ Chính sách công, Cử nhân tiếng Pháp
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
12/01/1965
Tỉnh Ninh Bình
Thạc sĩ, Cử nhân Luật
Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam
06/03/1962
Tỉnh Đồng Tháp
Cử nhân Khoa học Xã hội và Nhân văn.
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương
22/01/1966
Thành phố Hải Phòng
Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước
Trưởng Ban Nội chính Trung ương
01/11/1960
Thành phố Hồ Chí Minh
Đại học An ninh, Cử nhân Luật.
Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
20/05/1965
Thạc sĩ Quản lý hành chính công, Cử nhân Kinh tế
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương
16/03/1971
Tỉnh Nghệ An
Thạc sĩ Kinh tế; cử nhân Tài chính, kế toán
Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương
12/08/1976
Tỉnh Cà Mau
Tiến sĩ Khoa học ngành Kỹ thuật xây dựng.
Phó Chủ tịch nước
08/01/1970
Tỉnh An Giang
Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý hành chính công, Cử nhân sư phạm Hóa học.
Phó Thủ tướng Chính phủ
21/01/1964
Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Cử nhân Sư phạm
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
23/08/1969
Tiến sĩ luật
