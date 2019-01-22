Ông Tô Lâm

Tổng Bí thư

10/07/1957

Tỉnh Hưng Yên

Giáo sư, Tiến sĩ Luật học

Ông Trần Thanh Mẫn

Chủ tịch Quốc hội

12/08/1962

Thành phố Cần Thơ

Tiến sĩ Kinh Tế

Ông Trần Cẩm Tú

Thường trực Ban Bí thư

25/08/1961

Tỉnh Hà Tĩnh

Tiến sĩ Kinh tế, Kỹ sư Lâm nghiệp

Ông Lê Minh Hưng

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

11/12/1970

Tỉnh Hà Tĩnh

Thạc sĩ Chính sách công, Cử nhân tiếng Pháp

Ông Đỗ Văn Chiến

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội

10/11/1962

Tỉnh Tuyên Quang

Kỹ sư Nông nghiệp

Bà Bùi Thị Minh Hoài

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

12/01/1965

Tỉnh Ninh Bình

Thạc sĩ, Cử nhân Luật

Ông Phan Văn Giang

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

14/10/1960

Tỉnh Ninh Bình

Tiến sĩ Khoa học quân sự

Ông Lương Tam Quang

Bộ trưởng Bộ Công an

17/10/1965

Tỉnh Hưng Yên

Cử nhân Luật, An ninh

Ông Nguyễn Duy Ngọc

Bí thư Thành ủy Hà Nội

1964

Tỉnh Hưng Yên

Thạc sĩ Luật

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam

06/03/1962

Tỉnh Đồng Tháp

Cử nhân Khoa học Xã hội và Nhân văn.

Ông Trịnh Văn Quyết

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương

22/01/1966

Thành phố Hải Phòng

Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

Ông Lê Hoài Trung

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

27/04/1961

Thành phố Huế

Tiến sĩ Luật, Thạc sĩ Luật quốc tế và Ngoại giao

Ông Lê Minh Trí

Phó trưởng ban thường trực Ban Nội chính Trung ương

01/11/1960

Thành phố Hồ Chí Minh

Đại học An ninh, Cử nhân Luật.

Ông Trần Lưu Quang

Bí thư Thành ủy TPHCM

30/08/1967

Tỉnh Tây Ninh

Thạc sĩ Quản lý công, Kỹ sư cơ khí

Ông Phạm Gia Túc

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

20/05/1965

Tỉnh Ninh Bình

Thạc sĩ Quản lý hành chính công, Cử nhân Kinh tế

Ông Trần Sỹ Thanh

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương

16/03/1971

Tỉnh Nghệ An

Thạc sĩ Kinh tế; cử nhân Tài chính, kế toán

Ông Nguyễn Thanh Nghị

Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương

12/08/1976

Tỉnh Cà Mau

Tiến sĩ Khoa học ngành Kỹ thuật xây dựng.

Ông Đoàn Minh Huấn

Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

03/04/1971

Tỉnh Hà Tĩnh

Phó Giáo sư, Tiến sĩ chuyên ngành Lịch sử Đảng

Ông Trần Đức Thắng

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường

11/08/1973

Tỉnh Phú Thọ

Tiến sĩ Kinh tế, Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Tài chính ngân hàng

