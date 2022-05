Cái quan trọng phải biết khát vọng phát triển quốc gia là khát vọng của toàn dân. Chúng ta nói tới kinh tế là phải nói tới kinh tế nhân dân. Bởi vì, gia đình là đơn vị kinh tế cơ sở, đơn vị văn hoá cơ sở, đơn vị an ninh cơ sở. Mọi cái tốt đẹp của xã hội, của loài người đều bắt đầu từ gia đình, mọi điều không yên, không vui của xã hội thì cũng bắt nguồn từ gia đình. Vì thế, phải lo ba trụ cột này thì kinh tế mới phát triển bền vững. Cần đặt mục tiêu kinh tế phát triển bền vững là đi liền với văn hoá, môi trường.

Nhà báo Phạm Huyền: Thực tế cho thấy bối cảnh đất nước ta lúc thời điểm thập kỷ 40 thế kỷ trước đủ chín muồi để cách mạng tháng Tám thành công.

Nay, bối cảnh cách mạng đã đủ, đó là chúng ta đứng trước bẫy thu nhập trung bình, là nếu chậm chân trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư thì nguy cơ tụt hậu là hiển hiện. Vì thế cần phải tạo ra tình trạng “chiến tranh trong thời bình” thì người Việt sẽ làm nên nhiều điều kỳ diệu, ông nhìn nhận thế nào về câu chuyện này?

Ông Lê Doãn Hợp: Trước hết, phải nói thẳng rằng, chúng ta đang tụt hậu. Chúng ta hãy tìm xem nguyên nhân tại sao?

Tôi thấy có rất nhiều nguyên nhân nhưng trong đó, có một nguyên nhân khiến tôi nung nấu suy nghĩ nhiều nhất: Đã đến lúc, Việt Nam chúng ta phải có một tư duy mới, đó là hãy dũng cảm so mình với thế giới! Xem mình là ai? Mình đang đứng ở đâu? Và mình phải làm gì?

Ta có một tư duy truyền thống rất tốt nhưng kéo dài lại không ổn: đó là so mình với chính mình, thấy nhích lên một chút là vui. So mình ngày hôm nay với ngày hôm qua, thấy khá lên một chút là sướng. Nhưng so với sự vận động của loài người thì chúng ta đang tụt hậu. Đó là điều tôi lo lắng nhất.

Trong hoàn cảnh còn bao nhiêu khó khăn như thế, Bác đã khởi xướng khát vọng đất nước sánh vai với các cường quốc năm châu. Bây giờ, chúng ta thuận lợi hơn nhiều. Tình hình quan hệ đối ngoại quốc tế chưa bao giờ thuận lợi như hiện nay, thế và lực của ta đã tốt hơn, nhận thức của nhân dân tốt hơn, dân trí của chúng ta đã cao hơn và đặc biệt, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 là động lực thúc đẩy. Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 làm cho chúng ta không thể ngồi một chỗ được, chúng ta buộc phải vận động. Đây là điểm chúng ta phải thay đổi tư duy, (không dám so sánh với thế giới).

Chúng ta có rất nhiều ngành ngang tầm quốc tế. Ví dụ, trong ngành thông tin và truyền thông mà tôi từng quản lý, viễn thông của Việt Nam là ngang tầm quốc tế, từ giá thành, hạ tầng, tính phổ cập là ngang tầm quốc tế. Công nghệ thông tin của chúng ta ở top đầu của thế giới. Hay như hàng không dân dụng của chúng ta được thế giới đánh giá có 3 nhất: chuyên nghiệp nhất, an toàn nhất, đội hình vừa chuyên nghiệp vừa đẹp nhất. Ít nhất, tôi nhìn thấy Việt Nam có 3 ngành ngang tầm quốc tế. Tại sao các ngành khác lại không?

Tôi có cảm giác, ngành nào không cạnh tranh toàn diện thì ngành đó không bứt phá lên được. Vấn đề đặt ra là phải biết so sánh mình với thế giới và biết cạnh tranh toàn diện, mới phát triển bứt phá được.

Nông nghiệp có nhiều mảng sáng như nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao với rất nhiều sản phẩm xuất khẩu ra thế giới. Những thành tựu của chúng ta chủ yếu do công nhân và nông dân tạo ra. Dưới tác động của Đảng, những thành phần kinh tế này gắn kết với nhau quyết liệt hơn.

Tôi cho rằng, có 2 thành phần duy nhất tạo ra của cải cho đất nước này là hộ gia đình và doanh nghiệp. Hộ gia đình tạo ra nguyên liệu cho công nghiệp, tạo ra lương thực, thực phẩm. Công nghiệp tạo ra hàng hoá và nguồn thu. Chúng ta dồn sức phát triển 2 thành phần kinh tế này, phát triển lên tầm quốc gia thì dứt khoát chúng ta sẽ làm được. Đó chính là kinh tế Nhà nước cộng với kinh tế nhân dân. Kinh tế Nhà nước thúc đẩy kinh tế nhân dân và kinh tế nhân dân tạo ra cạnh tranh với kinh tế Nhà nước để 2 thành phần này phát triển tốt hơn.

Tôi nghĩ rằng, thái độ của chúng ta với kinh tế hộ gia đình phải rõ hơn, quyết liệt hơn, trách nhiệm hơn.

Có thể nói, chúng ta là công nhân viên chức, thang lương, bảng lương là Nhà nước lo nhưng tiền lương là doanh nghiệp lo. Phải biết ai nuôi mình để mình có thái độ đúng mức và có trách nhiệm. Chúng ta muốn nâng lương thì phải lo nguồn thu mà muốn lo nguồn thu thì phải lo cho doanh nghiệp.

Đảng và Nhà nước lo cho doanh nghiệp, cho hộ gia đình chính là phát triển bền vững để đạt mục tiêu sánh vai với các cường quốc năm châu.

Chúng ta phải đổi mới cơ chế với ít nhất 3 thay đổi: Chúng ta phải chuyển từ cơ chế dễ quản lý sang cơ chế dễ làm giàu. Vì nguyên tắc là muốn dễ quản lý thì sẽ là bóp nghẹt sản xuất, bóp nghẹt cuộc sống, như thế lại khó làm giàu. Các bộ ngành thiên về quản lý dễ thì khó làm giàu. Chúng ta cần đưa ra nguyên tắc là dễ quản lý nhưng cũng dễ làm giàu. Đó là cái sửa thứ nhất.

Sửa thứ hai là sửa từ cơ chế quản lý sang cơ chế phục vụ. Ngày xưa, ta nói quản lý doanh nghiệp, quản lý lao động, quản lý dân cư thì bây giờ phải là, phục vụ doanh nghiệp, phục vụ dân cư. Thái độ sẽ khác: quản lý là quyền lực, phục vụ là trách nhiệm. Khi đó, xã hội sẽ cởi mở hơn và phát triển tốt hơn.

Sửa thứ ba là hãy học các nước tiên tiến, cái gì Nhà nước cấm, dân muốn làm thì phải xin. Còn cái gì Nhà nước không cấm thì không phải xin. Phải mở toang cửa cho dân và doanh nghiệp lựa chọn, quyết định đầu tư vào sản xuất, nảy sinh doanh thu thì nộp thuế cho Nhà nước, làm sai thì phải sửa theo Luật. Xã hội bùng dậy, sản xuất kinh doanh thuận lợi thì khi đó, khát vọng làm giàu mới thực hiện được.

Trong tất cả những việc phải làm thì làm giàu là khó nhất. Chúng ta phải động viên, khích lệ, tổng kết, rút kinh nghiệm để người dân tự tin hơn, làm giàu tốt hơn và giúp đất nước phát triển hơn. Đó là cơ hội vàng của Thế kỷ XXI này, đối với thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Thế giới cũng rất tin tưởng vào sự phát triển của Việt Nam. Chúng ta phải coi đây là bước phấn đấu quan trọng, vừa là huy động nội lực, vừa là thu hút ngoại lực.

Ở đâu cũng thế thôi, khơi trong, hút ngoài, đoàn kết, tiến công, tăng tốc thì mới phát triển nhanh được. Hay nói cách khác, phải khơi dậy nội lực gắn với thu hút ngoại lực, trong đó, ngoại lực là chất xám, trí tuệ, tài năng, kinh nghiệm, vốn để chúng ta mới đi lên.

Chúng ta phải biết khai thác tất cả các lợi thế của Việt Nam mà trước đây, chưa khai thác hết. VD, Việt kiều là một lợi thế. Chúng ta có 5 triệu kiều bào ở nước ngoài, cần được huy động tốt hơn. Nghị quyết Đại hội Đảng đã nói, Việt kiều là một bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam. Chúng ta phải tôn trọng thành phần kinh tế tư nhân đang làm cho đất nước thay đổi từng ngày, ở đó có rất nhiều người tài giỏi. Chúng ta phải đào tạo họ trở thành những người lãnh đạo kinh tế cho đất nước. Doanh nghiệp là nơi đào luyện cán bộ làm kinh tế tốt nhất cho đất nước. Chúng ta cần tận dụng những tiềm năng đó. Tôi tin là chúng ta có rất nhiều lợi thế để phát triển.

Những vấn đề đó đã được đặt lên bàn cân ở Đại hội XIII rồi, chỉ còn lại là nhận thức và hành động.

Tôi muốn nhấn mạnh rằng, đã có Nghị quyết rồi thì không bàn cãi nữa mà phải làm. Trong quá trình làm, nảy sinh cái gì thì điều chỉnh cái đó. Chỉ có làm thì mới ra sản phẩm, ra bài học, ra kinh nghiệm và ra chính bản thân mình. Bất luận mọi việc khó, muốn thành công thì phải nhảy vào để toé ra mọi thứ, ra bài học, ra kinh nghiệm, ra sản phẩm, ra cách làm. Điều quan trọng nhất là ra con người cụ thể, ra chính bản thân mình, từ đó, mình có kinh nghiệm mà làm.

Nếu cứ ngồi và nói lý thuyết thì không bao giờ vào chuẩn. Cứ nhảy vào cuộc, sẽ có thực tiễn và từ thực tiễn đó, ta giải quyết mọi việc khó. Từng gia đình, từng doanh nghiệp, từng con người và cả đất nước sẽ thay đổi.