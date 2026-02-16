Trưa 29 Tết, thời điểm nhiều hàng bán hoa, cây cảnh ở chợ Hoàng Hoa Thám rục rịch dọn dẹp nghỉ sớm chuẩn bị đón giao thừa, nhiều người dân mới tìm đến mua mang về chơi Tết.

Một cửa hàng dán quảng cáo giảm giá lan hồ điệp khá rẻ. Theo đó có những cây chỉ 350.000 đồng bày bên trong, còn phía ngoài cửa là 1 triệu đồng. Cách đây ít ngày loài hoa này có giá từ 1,5 triệu đến hơn 3 triệu đồng/cây. Tuy vậy, nhiều khách xem xong vẫn rời đi, không "xuống tiền" để mua.

Mặc dù sát giờ nghỉ, giá hoa có giảm nhưng kiểu bán hàng nói thách vẫn diễn ra. Có người khẳng định đã hạ giá nhiều nhưng khi khách trả nhiệt tình vẫn không bán. Trong ảnh, một thanh niên cầm hai cành đào hai tay chờ khách tại chợ hoa Lạc Long Quân, rao bán 500.000 và 700.000 đồng. Một vị khách than: "Sao giờ này còn bán đắt thế", anh ta liền nói: "Chị cứ trả giá đi, hợp lý thì bán".

Trưa và chiều 29 Tết, Hà Nội có nắng khá gắt, nhiệt độ lên tới 26 độ C, nhiều tiểu thương tại chợ hoa Lạc Long Quân vẫn cố gắng chờ khách để bán các cành đào còn lại.

Những cuộc ngã giá nhanh chóng diễn ra ngay trên ô tô và người bán bên lề đường.

Chị Lê Minh Phượng và con trai từ phường Thanh Xuân lên chợ Lạc Long Quân và thỏa thuận xong, mang về một cành đào nhỏ giá 150.000 đồng. Chị cho biết, năm nào cũng đến đây tìm mua hoa dù rất xa nhà.

Tương tự, hai mẹ con em Thanh vừa mua được một cành đào đẹp giá chỉ 500.000 đồng. Mẹ của Thanh cho rằng, nếu mua từ vài hôm trước sẽ đắt gấp 3 lần.

Tại chợ Quảng Bá trưa 29 Tết, nhiều phụ nữ đi mua hoa thời gian này để đảm bảo độ tươi được lâu khi trưng bày trong nhà.

Các quầy bán thược dược, dơn... thu hút khá đông khách.

Hoa dơn được niêm yết luôn giá 400.000 đồng cho 50 bông và 800.000 đồng/100 bông, không cho khách mặc cả.

Anh Khánh "thừa lệnh" vợ đi chợ Quảng Bá một mình mua vài loại hoa. Anh đang chọn tiểu tú cầu, mặt hàng đang được nhiều người ưa chuộng, giá 150.000 đồng/bó.

Hoa tiểu tú cầu (thường gọi là hoa gạo sữa) trở nên phổ biến và được yêu thích tại Hà Nội từ những năm 2020-2021. Trước đó, hoa thường chỉ xuất hiện tại các shop nhập ngoại, nhưng nay được bày bán phổ biến trên vỉa hè và các cửa hàng hoa, đặc biệt nở rộ vào mùa xuân, từ tháng 2 đến tháng 5 (Âm lịch).

Mai Mỹ được bà chủ hàng hoa rao giá 500.000 đồng/bó. Dù gọi là mai Mỹ, loài hoa này lại có nguồn gốc Đông Á, phổ biến và được nhập khẩu nhiều từ các vùng trồng tại Mỹ hoặc Hà Lan.

Càng gần giờ nghỉ hoa càng dễ thoả thuận giảm giá. Trong ảnh, chị Hồng mua được bó cúc với giá 50.000 đồng nhanh chóng rời chợ ra về.