Ghi nhận sáng 16/2 (tức 29 Tết) tại Hà Nội, giá rửa xe đối với xe máy là 50.000 đồng/lượt, ô tô có giá 200.000 đồng/lượt. Các cửa hàng khuyến cáo với khách chỉ rửa bên ngoài chứ không nhận dọn nội thất do thiếu nhân viên.

Tại cửa hàng rửa xe máy ở khu tập thể Trung Tự, mỗi người một công đoạn để đáp ứng nhanh số lượng khách hàng có nhu cầu.

Có cửa hàng chỉ nhận rửa xe trong buổi sáng, đến trưa ngừng nhận việc và đóng cửa nghỉ Tết.

Trên phố Nguyễn Ngọc Doãn, xe máy xếp hàng chờ đến lượt rửa và thay dầu máy. Tiền công phục vụ tại đây là 50 nghìn/xe.

Giá rửa ô tô từ 200.000-250.000 đồng/xe không bao gồm nhận dọn nội thất. Nhiều khách cũng chỉ có nhu cầu rửa bên ngoài để làm sạch bóng "xế cưng" diện Tết. Anh Vương cho biết, cửa hàng cố gắng phục vụ khách quen nhưng cũng chỉ đến trưa là dừng mọi việc.

Do thợ rửa xe đã về quê ăn Tết, anh Vương cùng các thành viên trong gia đình phải tập trung cùng nhau phục vụ khách.