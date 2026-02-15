Sáng 28 tháng Chạp, nườm nượp khách hàng đổ bộ một TTTM lớn ở Hà Nội. Các quầy hoa quả, bánh kẹo, thực phẩm chật kín người. Nhân viên liên tục bổ sung hàng mới lên kệ.

"Tháp tùng" chị em, các anh nhanh nhẹn đẩy xe, bê hàng, hầu hết các ông chồng đứng chờ hoặc trông con giúp vợ có thời gian lựa mua thực phẩm.

Anh Phương cùng con trai đi siêu thị vào ngày cận Tết. "Vì nhà gần nên tôi thường xuyên đến đây mua sắm. Hôm nay vợ tôi không đi được, nên chỉ có hai bố con, khả năng sẽ mất nhiều thời gian hơn một chút", anh Phương nói.

Vợ anh Phương viết sẵn những thực phẩm cần thiết ra giấy để đưa cho hai bố con đi mua.

Quầy bánh kẹo Tết đông đúc khách hơn cả. Bánh kẹo bán theo cân được nhiều chị em lựa chọn bởi sự đa dạng.

Quầy thanh toán chật cứng người xếp hàng, nhân viên làm việc hết công suất.

Chị Minh Trang đi từ Hải Phòng lên Hà Nội vui chơi và sắm Tết, vừa thanh toán một hóa đơn dài tới 1 m, tổng hết 5,5 triệu đồng. "Đông một cách choáng ngợp! Tôi mất hơn 30 phút chờ mới tới lượt thanh toán", chị Trang chia sẻ.