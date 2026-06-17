Trao đổi với VietNamNet, Sở GD-ĐT TPHCM cho hay, điểm thi lớp 10 TPHCM 2026 sẽ được công bố chính thức vào ngày 19/6.

Hiện tại Hội đồng chấm thi lớp 10 TPHCM 2026 đã hoàn tất công đoạn ghép phách bài thi, đang gấp rút thực hiện các công đoạn còn lại, chuẩn bị cho việc công bố điểm thi đến thí sinh.

Để tra cứu kết quả nhanh và chính xác, thí sinh, phụ huynh có thể thực hiện theo 2 cách sau:

Cách 1: Tra cứu trên cổng điểm thi của Sở GD-ĐT TPHCM: TẠI ĐÂY

Truy cập trang tra cứu điểm thi của Sở GD-ĐT TPHCM, nhập số báo danh và nhấn "Xem điểm" để xem kết quả. Đây là kênh công bố chính thức, cập nhật trực tiếp từ Hội đồng chấm thi. Sở GD-ĐT TPHCM sẽ cung cấp đường link tra cứu điểm.

Cách 2: Tra cứu trên hệ thống tuyển sinh lớp 10: TẠI ĐÂY

Thí sinh truy cập hệ thống tuyển sinh trực tuyến của Sở GD-ĐT TPHCM, đăng nhập bằng số định danh cá nhân và mật khẩu đã được cấp, sau đó chọn mục tra cứu kết quả để xem điểm thi.

Năm nay, TPHCM có hơn 151.000 thí sinh dự thi tuyển sinh lớp 10 công lập. Sau khi công bố điểm thi, Sở GD-ĐT sẽ tiếp tục công bố điểm chuẩn vào các trường THPT công lập theo kế hoạch.

Thi lớp 10 TPHCM năm 2026. Ảnh: Tuấn Hùng

Sở GD-ĐT TPHCM quy định điểm xét tuyển vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 được tính bằng tổng điểm 3 môn thi gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ, cộng với điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có). Các môn đều tính hệ số 1. Điểm bài thi được chấm theo thang điểm 10, lấy lẻ đến 0,25 điểm.

Công thức tính điểm xét tuyển vào lớp 10 thường như sau:

Điểm xét tuyển = Điểm Toán + Điểm Ngữ văn + Điểm Ngoại ngữ + Điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có).

Ví dụ, một thí sinh có điểm môn Toán là 5,5; Ngữ văn 7; Tiếng Anh 6,25; Điểm ưu tiên là 1 thì tổng điểm xét tuyển là 19,75.

Thí sinh chỉ được xét tuyển khi dự thi đủ 3 môn và không có bài thi nào bị điểm 0.

Đối với lớp 10 chuyên, điểm xét tuyển được tính bằng tổng điểm 3 môn thi thường cộng điểm môn chuyên nhân hệ số 2 như sau:

Điểm xét tuyển lớp chuyên = Điểm Toán + Điểm Ngữ văn + Điểm Ngoại ngữ + (Điểm môn chuyên × 2).

Đối với lớp 10 tích hợp:

Điểm xét tuyển = điểm Ngữ văn + điểm Ngoại ngữ + điểm Toán + Điểm trung bình của chương trình tiếng Anh tích hợp (theo Đề án 5695) lớp 9 cấp THCS (theo thang điểm 10) hoặc Điểm bài thi môn tiếng Anh tích hợp (dành cho thí sinh thuộc Nhóm 2).

Chỉ xét tuyển đối với thí sinh dự thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm quy chế trong kỳ thi tuyển sinh, đạt mức điểm yêu cầu và các bài thi đều phải đạt trên 0 điểm.