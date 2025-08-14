Những ngày gần đây, hình ảnh chú bảo vệ Trương Quang Dũng (66 tuổi, TPHCM) miệt mài vẽ tranh bên vỉa hè lan tỏa nhanh chóng trên mạng xã hội, chạm đến trái tim nhiều người.

Qua tìm hiểu, trước đây, ông Dũng từng sống bằng nghề vẽ tranh. Tuy nhiên, do nhiều biến cố, ông buộc phải rời quê hương đến TPHCM sinh sống và bỏ nghề vễ hơn 20 năm nay. Hai năm trước, khi bắt đầu làm bảo vệ cho một cơ sở chăm sóc sức khỏe tại phường Cát Lái, TPHCM, ông Dũng mới có cơ hội tìm lại niềm đam mê thời trẻ.