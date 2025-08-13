Ông Liang Huaicheng, sống tại tỉnh Hà Nam (Trung Quốc), được nhiều người biết đến trên mạng xã hội nhờ những đoạn video giản dị, ấm áp ghi lại cuộc sống thường nhật bên người vợ thân yêu.

Ông có hơn 2,5 triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ, cho rằng ông sở hữu “báu vật” quý giá nhất đời, đó là những lời khen từ vợ. Ông còn được gọi bằng cái tên trìu mến “ông Kaikai”.

Cụ ông có 2,5 triệu người hâm mộ, nổi tiếng vì tình yêu giản dị, ấm áp bên vợ. Ảnh: SCMP

Tình yêu giản dị

Người xem không chỉ yêu mến lối sống mộc mạc, mà còn cảm phục tình cảm sâu đậm giữa hai ông bà. Trong những video, hình ảnh ông nấu ăn, làm vườn, trò chuyện… luôn đi kèm tiếng cười hiền hậu và lời khen chân thành của người bạn đời đã gắn bó cùng ông cả đời.

Mỗi lời khen của bà tràn đầy yêu thương và tôn trọng, khiến ông luôn mỉm cười rạng rỡ, hạnh phúc. Một trong những video nổi tiếng, thu hút gần 1 triệu lượt thích, ghi lại cảnh ông làm món đậu nành lên men. Khi gợi ý “mua ở siêu thị cho nhanh”, bà liền đáp: “Nhưng không ngon bằng ông làm. Tôi ăn hoài không chán”.

Trong một video khác, hai ông bà cùng nhặt củi, nấu ăn bên bếp. Ông cầm muôi đảo thức ăn, bà đứng cạnh phụ giúp. Thỉnh thoảng, ông còn nhẹ nhàng đút từng miếng dưa hấu cho vợ, khiến hàng triệu người xúc động, SCMP đưa tin hôm 12/8.

Cụ ông và cụ bà cười hạnh phúc trong ngày sinh nhật. Ảnh: SCMP

Lời nhắn gửi đẫm nước mắt

Tháng 3/2025, ông đón sinh nhật tuổi 80 trong không khí đầm ấm của đại gia đình 4 thế hệ. Người hâm mộ gửi nhiều lời chúc tốt đẹp tới ông, gọi đó là “cuộc sống mà ai cũng mơ ước: Mái nhà giản dị, bữa cơm đầm ấm, tiếng cười trẻ nhỏ và tình yêu sâu nặng của đôi vợ chồng già”.

Khi ấy, ông vẫn khỏe mạnh, rạng rỡ. Không ai ngờ rằng chưa đầy nửa năm sau, tin dữ ập đến. Mới đây, cộng đồng mạng Trung Quốc bàng hoàng khi hay tin ông qua đời mà không phải do bệnh tật hay tai nạn.

Nhiều người cho rằng đó cũng là một điều may mắn bởi ông ra đi khi vẫn trọn vẹn niềm vui, không phải chịu đựng bệnh tật hay lo toan. Ông đã sống một đời trọn vẹn và hạnh phúc.

Gia đình kể lại, những ngày cuối đời, ông vẫn lo cho vợ. Khi bà khen ông cắt cá “đẹp và gọn gàng”, ông không đùa như thường lệ, mà lặng lẽ nói: “Sau này tôi đi rồi, bà sẽ sống sao đây?”. Câu nói ngắn gọn nhưng chứa cả một trời yêu thương khiến hàng triệu trái tim rung động.

Sau khi ông qua đời, bà tỏ ra bình thản. Khoác chiếc áo đỏ thắm mà ông yêu thích, bà nói với các con: “Ông ấy ra đi trong danh dự, đừng khóc nữa”. Nhưng đêm đó, bà ngồi một mình bên bếp lửa, nấu 3 nồi cháo – món ông vẫn ăn mỗi sáng. Bên ngoài là sự mạnh mẽ, nhưng bên trong là nỗi đau không gì bù đắp.

Tin ông qua đời được chia sẻ, hàng loạt người hâm mộ đã gửi lời chia buồn: “Giờ ông mất rồi, người đau lòng nhất chắc chắn là bà. Người yêu thương bà nhất đã rời xa mãi mãi”; “Ông ra đi yên bình nhưng sự ấm áp ông để lại vẫn còn. Một đời tử tế, một gia đình yêu thương và những ký ức ngọt ngào sẽ không bao giờ phai nhạt”...