Jamie Stevens đã thừa nhận hành vi của mình tại tòa. Ảnh: Metro

Jamie Stevens đã không báo cảnh sát sau khi phát hiện bạn gái cũ Anouska Sites qua đời tại nhà mình. Thay vào đó, ông ta chỉ phủ một chiếc chăn lên thi thể cô và tiếp tục sinh hoạt như bình thường.

Anouska được cho là mất tích từ khoảng giữa năm 2022 đến tháng 4/2023. Lần cuối cùng có người nhìn thấy cô là vào tháng 5/2022. Tuy nhiên, mãi đến tháng 4/2025, cô mới được chính thức thông báo mất tích, buộc cảnh sát phải điều tra.

Cảnh sát đã tìm đến Jamie - bạn trai cũ của nạn nhân - nhưng ông ta nói rằng không gặp Anouska từ đầu năm 2022. Nhiều lần cảnh sát gõ cửa căn hộ trên đường Upton nhưng không ai trả lời.

Ngày 27/5/2025, cảnh sát quyết định phá cửa nhà Jamie để kiểm tra và phát hiện thi thể một phụ nữ đã phân hủy nghiêm trọng trong phòng khách, được phủ bằng một chiếc chăn. Kết quả giám định xác nhận đó là thi thể của Anouska.

Trong cuộc thẩm vấn sau đó, Jamie khai rằng, vào khoảng tháng 1/2023, Anouska đến xin ngủ lại một đêm. Ông ta ngủ trong phòng riêng, để cô ở phòng khách. Hôm sau, ông ta đi vắng, khi trở về thì phát hiện cô đã chết.

Lo sợ và không biết phải làm gì, Jamie đã phủ chăn lên thi thể bạn gái cũ và tiếp tục sống như không có chuyện gì xảy ra.

Jamie thừa nhận hành động của mình là sai trái nhưng không thể giải thích lý do không báo cảnh sát. Ông ta cũng thừa nhận đã cung cấp thông tin sai lệch trong bản khai ban đầu.

Công tố viên Hollie Gilbery cho biết, căn hộ của Jamie “giống như một bãi rác”, đầy rác thải, phân người và các chai nước tiểu vứt khắp nơi.

Trong phòng khách, cảnh sát tìm thấy nhiều vật dụng khử mùi được sử dụng để che giấu mùi hôi từ thi thể phân hủy. Thi thể chỉ được phát hiện khi cảnh sát lật chiếc chăn và thấy một cánh tay đã trơ xương.

Tại phiên tòa ngày 11/8, thẩm phán Anna Richardson nhận định đây là vụ việc "cực kỳ bi thảm".

“Không có bằng chứng cho thấy Jamie liên quan đến cái chết của nạn nhân. Tuy nhiên, việc ông ta hoảng loạn và không báo cảnh sát là hành vi sai trái nghiêm trọng. Để một thi thể trong tình trạng như vậy suốt 2 năm là điều không thể chấp nhận”.

Jamie bị kết án 14 tháng tù vì tội cản trở việc chôn cất hợp pháp và cố ý gây cản trở quá trình điều tra.

Cảnh sát Devon và Cornwall khẳng định cái chết của Anouska không có dấu hiệu bất thường và vẫn đang chờ kết luận chính thức từ văn phòng điều tra tử thi.