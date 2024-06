Đài truyền hình Trung ương Triều Tiên vừa đăng tải video Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đích thân lái xe chở Tổng thống Nga Vladimir Putin trên đường phố Bình Nhưỡng.

Trước đó, video ghi lại hình ảnh ông Putin lái xe chở ông Kim Jong Un đã thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng. Chiếc xe được 2 nguyên thủ quốc gia lái là chiếc Aurus của Nga, là món quà của ông Putin tặng ông Kim Jong Un.

Theo KRT | Video: KRT, The Times and The Sunday Time, The Telegraph, kremlin.ru