Ngày 23/7, Công an tỉnh Lai Châu thông tin về kết quả ban đầu đấu tranh Chuyên án trinh sát 0726L, triệt phá thành công một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng hoạt động tại địa bàn tỉnh Bò Kẹo, Lào.

Dưới sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng chức năng hai nước, 40 đối tượng người Việt Nam đã bị bắt giữ và đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục để di lý về nước xử lý theo quy định pháp luật.

Dưới đây là hình ảnh lực lượng chức năng tổ chức triệt phá đường dây lừa đảo tại Bò Kẹo, Lào:

Giữa tháng 7/2026, tại Viêng Chăn, Ban Chuyên án 0726L phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào làm việc với Ban giám đốc Công an tỉnh Bò Kẹo và các đơn vị chức năng Bộ công an Lào.

Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu trao đổi tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Cục Cảnh sát Chống buôn bán người và Công an tỉnh Bò Kẹo thống nhất phương án phối hợp với Công an tỉnh Lai Châu tiến hành xác minh và vây bắt nhóm tội phạm.

Trong hai ngày 19 và 20/7/2026, Công an tỉnh Lai Châu đã phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào và các cơ quan chức năng tại Lào triển khai lực lượng, bắt giữ thành công 40 đối tượng người Việt Nam tại xã Tonpheung.

Đại tá Phạm Hải Đăng trực tiếp khai thác nhanh các đối tượng lừa đảo.

Đại tá Phạm Hải Đăng trực tiếp dẫn giải các đối tượng đến khu vực tạm giam tại Bokeo.





Công an Lai Châu kiểm tra ma túy các đối tượng trong đường dây lừa đảo.

Công an lấy lời khai các đối tượng sau khi bắt giữ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, đối tượng cầm đầu đường dây tội phạm này tuyển mộ và đưa các đối tượng đến thuê nhà tại xã Tonpheung, tỉnh Bokeo, Lào. Nhóm này tiến hành lắp đặt các thiết bị, máy vi tính và tổ chức hoạt động lừa đảo với thủ đoạn giả danh nhân viên bảo hiểm.

Công an Lai Châu lấy lời khai các đối tượng dưới sự chứng kiến của đại diện Công an Lào.

Phương thức hoạt động chủ yếu là sử dụng số tổng đài ảo để gọi điện thoại theo dữ liệu thông tin của học sinh bậc tiểu học và phụ huynh học sinh. Các đối tượng gọi điện yêu cầu nạn nhân cập nhật ứng dụng VNeID rồi liên kết tài khoản an sinh xã hội, bảo hiểm y tế trong ứng dụng này với tài khoản ngân hàng của phụ huynh.

Ngay sau đó, nhóm tội phạm sử dụng một mã QR giả mạo là mã hồ sơ, yêu cầu bị hại quét mã liên kết nhằm mục đích chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Cơ quan công an xác định, chỉ từ đầu tháng 6/2026 đến nay, đường dây này đã lừa đảo trót lọt trên 1.000 người bị hại trên toàn quốc, chiếm đoạt số tiền lên tới hơn 5 tỷ đồng.

Thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng.

Hồ sơ nhân thân cho thấy 40 đối tượng cư trú tại 15 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong đó có 13 đối tượng trú tại tỉnh Lai Châu.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra xác định có 3 đối tượng mang tiền án về các tội danh: cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy. Ngoài ra, có 1 đối tượng đang bị Công an TP Hà Nội truy nã về tội trộm cắp tài sản.

Trung tướng Kongsavath Bounliang - Thứ trưởng Bộ Công an kiêm Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Lào (thứ 3 từ trái sang) cùng đoàn công tác Ban chuyên án 0726L.

Chiến công được lập đúng dịp kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2026). Theo Công an tỉnh Lai Châu, thành công của chuyên án thể hiện dấu ấn phối hợp quốc tế.