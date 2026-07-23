Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào và Bộ Công an Lào vừa đột kích ổ nhóm lừa đảo tại Bò Kẹo, Lào, bắt giữ 40 đối tượng.
Ngày 23/7, Công an tỉnh Lai Châu thông tin về kết quả ban đầu đấu tranh Chuyên án trinh sát 0726L, triệt phá thành công một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng hoạt động tại địa bàn tỉnh Bò Kẹo, Lào.
Dưới sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng chức năng hai nước, 40 đối tượng người Việt Nam đã bị bắt giữ và đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục để di lý về nước xử lý theo quy định pháp luật.
Dưới đây là hình ảnh lực lượng chức năng tổ chức triệt phá đường dây lừa đảo tại Bò Kẹo, Lào:
Phương thức hoạt động chủ yếu là sử dụng số tổng đài ảo để gọi điện thoại theo dữ liệu thông tin của học sinh bậc tiểu học và phụ huynh học sinh. Các đối tượng gọi điện yêu cầu nạn nhân cập nhật ứng dụng VNeID rồi liên kết tài khoản an sinh xã hội, bảo hiểm y tế trong ứng dụng này với tài khoản ngân hàng của phụ huynh.
Ngay sau đó, nhóm tội phạm sử dụng một mã QR giả mạo là mã hồ sơ, yêu cầu bị hại quét mã liên kết nhằm mục đích chiếm đoạt tiền trong tài khoản.
Cơ quan công an xác định, chỉ từ đầu tháng 6/2026 đến nay, đường dây này đã lừa đảo trót lọt trên 1.000 người bị hại trên toàn quốc, chiếm đoạt số tiền lên tới hơn 5 tỷ đồng.
Hồ sơ nhân thân cho thấy 40 đối tượng cư trú tại 15 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong đó có 13 đối tượng trú tại tỉnh Lai Châu.
Đáng chú ý, cơ quan điều tra xác định có 3 đối tượng mang tiền án về các tội danh: cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy. Ngoài ra, có 1 đối tượng đang bị Công an TP Hà Nội truy nã về tội trộm cắp tài sản.
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