Ngày 9/9, tại Công an tỉnh Lai Châu, Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Ngân dự buổi biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong đấu tranh các chuyên án. Tại đây, Công an tỉnh thông tin kết quả điều tra một chuyên án liên quan đánh bạc, rửa tiền và trốn thuế trên không gian mạng.

Thiếu tướng Bùi Quyết Toán, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu phát biểu tại buổi Biểu dương, khen thưởng. Ảnh: Thu Hoài/ Cổng TTĐT Lai Châu

Theo đó, ngày 21/8/2026, Công an tỉnh Lai Châu xác lập Chuyên án trinh sát 0826N. Chuyên án được mở sau khi lực lượng chức năng phát hiện dấu hiệu tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, có tổ chức, hoạt động liên tỉnh và xuyên quốc gia. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 3 người về các hành vi đánh bạc, rửa tiền và trốn thuế.

Các lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi có dấu hiệu rửa tiền đối với những giao dịch đáng ngờ, mua bán USDT và cung cấp dịch vụ thanh toán trên các nền tảng xuyên biên giới. Bước đầu, Công an tỉnh Lai Châu xác định có 35.788 lượt giao dịch với tổng số tiền gần 50.000 tỷ đồng. Nhóm đối tượng thu lợi nhuận hơn 130 tỷ đồng từ hoạt động này.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân biểu dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh các chuyên án. Ảnh: Thu Hoài/ Cổng TTĐT Lai Châu

Phát biểu tại buổi biểu dương, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục điều tra mở rộng các chuyên án đã triệt phá. Hồ sơ, chứng cứ cần được củng cố, làm rõ vai trò của từng người và từng hành vi liên quan.

Ông Lê Minh Ngân đặc biệt yêu cầu lực lượng điều tra truy nguyên dòng tiền, xác minh nguồn gốc tài sản, kịp thời áp dụng các biện pháp ngăn chặn việc tẩu tán, đồng thời nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản do phạm tội mà có.

Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu yêu cầu Công an tỉnh phối hợp với Viện Kiểm sát, Tòa án, bảo đảm xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Ngoài ra, trong tháng 7 và 8, Công an tỉnh Lai Châu đã phá 2 chuyên án ma túy mang bí số 0826S và 0826C; bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ 12 bánh heroin cùng nhiều tài liệu liên quan.