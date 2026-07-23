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Ngày 23/7, Công an tỉnh Lai Châu thông tin về kết quả ban đầu đấu tranh Chuyên án trinh sát 0726L, triệt phá thành công một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng hoạt động tại địa bàn tỉnh Bò Kẹo, Lào. Dưới sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng chức năng hai nước, 40 đối tượng người Việt Nam đã bị bắt giữ và đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục để di lý về nước xử lý theo quy định pháp luật.

Dấu ấn phối hợp quốc tế

Theo Công an tỉnh Lai Châu, thành công của chuyên án thể hiện dấu ấn phối hợp quốc tế.

Cụ thể, ngày 16/7, Công an tỉnh Lai Châu đã có văn bản báo cáo, đề xuất Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long cho phép xác lập chuyên án và thành lập đoàn công tác sang Lào để đấu tranh với nhóm tội phạm lừa đảo trên không gian mạng. Một ngày sau, Chuyên án trinh sát mang bí số 0726L chính thức được xác lập để bóc gỡ đường dây phạm tội xuyên quốc gia này.

Ban Chuyên án 0726L của Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam làm việc với Ban giám đốc Công an tỉnh Bò Kẹo và các đơn vị chức năng Bộ Công an Lào.

Để đảm bảo hiệu quả phá án, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu quyết định cử các tổ công tác sang Lào phối hợp triển khai các biện pháp đấu tranh. Đáng chú ý, ngày 19/7, đoàn công tác do Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu làm Trưởng đoàn đã xuất cảnh sang thủ đô Viêng Chăn (Lào) để trực tiếp chỉ đạo phá án.

Tại Viêng Chăn, đoàn công tác đã phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào tổ chức làm việc trực tiếp với Trung tướng Kong Sạn Vắt Bun Liệng, Thứ trưởng kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an Lào). Tại buổi làm việc, lãnh đạo Bộ Công an Lào đã giao Cục Phòng chống tội phạm mua bán người và Công an tỉnh Bò Kẹo trực tiếp phối hợp với Công an tỉnh Lai Châu tiến hành xác minh và vây bắt nhóm tội phạm.

40 đối tượng sa lưới, có đối tượng bị truy nã

Kết quả điều tra ban đầu xác định, đối tượng cầm đầu đường dây tội phạm này tuyển mộ và đưa các đối tượng đến thuê nhà tại xã Tonpheung, tỉnh Bò Kẹo, Lào. Nhóm này tiến hành lắp đặt các thiết bị, máy vi tính và tổ chức hoạt động lừa đảo với thủ đoạn giả danh nhân viên bảo hiểm. Phương thức hoạt động chủ yếu là sử dụng số tổng đài ảo để gọi điện thoại theo dữ liệu thông tin của học sinh bậc tiểu học và phụ huynh học sinh.

Đại tá Phạm Hải Đăng (hàng đầu, ngoài cùng bên phải), Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu cùng đơn vị chức năng trực tiếp dẫn giải các đối tượng trong đường dây lừa đảo tại Bò Kẹo, Lào. Ảnh: Đức Phong

Các đối tượng gọi điện yêu cầu nạn nhân cập nhật ứng dụng VNeID, đồng thời yêu cầu liên kết tài khoản an sinh xã hội, bảo hiểm y tế trong ứng dụng này với tài khoản ngân hàng của phụ huynh. Ngay sau đó, nhóm tội phạm sử dụng một mã QR giả mạo là mã hồ sơ, yêu cầu bị hại quét mã liên kết nhằm mục đích chiếm đoạt tiền trong tài khoản. Cơ quan công an xác định, chỉ từ đầu tháng 6/2026 đến nay, đường dây này đã lừa đảo trót lọt trên 1.000 người bị hại trên toàn quốc, chiếm đoạt số tiền lên tới hơn 5 tỷ đồng.

Trong hai ngày 19 và 20/7/2026, Công an tỉnh Lai Châu đã phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, Cục Phòng chống tội phạm mua bán người (Bộ Công an Lào) và Công an tỉnh Bò Kẹo triển khai lực lượng, bắt giữ thành công 40 đối tượng người Việt Nam ngay tại xã Tonpheung.

Có 40 đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Đức Phong

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ 56 điện thoại di động, 49 máy vi tính được sử dụng vào hoạt động phạm tội cùng nhiều tài liệu, đồ vật khác. Trong số 40 đối tượng bị bắt, cơ quan chức năng phân loại được 1 đối tượng giữ vai trò quản lý và 1 đối tượng giữ vai trò tổng hợp, kế toán.

Hồ sơ nhân thân cho thấy 40 đối tượng cư trú tại 15 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong đó có 13 đối tượng trú tại tỉnh Lai Châu. Đáng chú ý, cơ quan điều tra xác định có 3 đối tượng mang tiền án về các tội danh: cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy. Ngoài ra, có 1 đối tượng đang bị Công an thành phố Hà Nội ra truy nã về tội trộm cắp tài sản.

Công an tỉnh Lai Châu khai thác nhanh các đối tượng tỏng đường dây lừa đảo. Ảnh: Đức Phong

Trong số các đối tượng bị bắt giữ, có 3 phụ nữ đang mang thai. Ảnh: Đức Phong

Qua test nhanh, cơ quan chức năng xác định trong số 40 đối tượng bị bắt giữ có 16 người dương tính với ma túy.

Sau khi được Bộ Công an Lào bàn giao toàn bộ 40 đối tượng cùng vật chứng, Công an tỉnh Lai Châu đã hoàn thiện các thủ tục pháp lý để di lý nhóm đối tượng về tỉnh Lai Châu, tiếp tục điều tra và xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.