Từ nhận định này, TS. Phan Lê Bình đã đề xuất nhiều giải pháp, trong đó có việc ưu tiên giao thông công cộng để hạn chế giao thông cá nhân.

Ông cho biết, đã có nhiều ý kiến ủng hộ cũng như phản đối việc hạn chế sử dụng xe máy tại khu vực nội thành Hà Nội, hoặc hạn chế lưu thông xe máy trong giờ cao điểm… Nhưng việc đặt ra các luật lệ hạn chế trực tiếp như trên mới chỉ quan tâm đến phần ngọn của vấn đề, là không cho phương tiện cá nhân ra đường, nhưng phần gốc của vấn đề, là nhu cầu đi lại của người dân - chính là một phần hoạt động kinh tế - xã hội của đô thị, thì vẫn chưa giải quyết được.

“Hạn chế phương tiện cá nhân đòi hỏi người dân phải có được phương tiện thay thế, đó chính là giao thông công cộng. Về dài hạn, giao thông công cộng là đường sắt đô thị, nhưng trước mắt, lựa chọn chủ yếu của Hà Nội vẫn là xe buýt. Cũng có ý kiến cho rằng, phải hạn chế xe cá nhân trước rồi mới phát triển giao thông công cộng được.

Tuy nhiên, nhu cầu giao thông của người dân hiện hữu thường trực mỗi ngày, nếu bị hạn chế phương tiện cá nhân mà không có ngay lựa chọn thay thế thì việc phản đối gay gắt là đương nhiên. Vì thế, dịch vụ xe buýt phải đi trước một bước. Nhưng xe buýt “hòa mình” vào mớ giao thông hỗn độn như hiện nay thì không thể có được tính ưu việt gì hơn so với xe máy hay ô tô”, ông Bình bày tỏ.

Do đó, để xe buýt có thể trở thành một phương tiện ưu việt, việc có thể làm ngay theo TS. Phan Lê Bình là lập ra làn dành riêng cho xe buýt, làn này có thể là làn xe buýt cả ngày, hoặc chỉ trong giờ cao điểm.

“Giải pháp này không khác nhiều so với BRT hiện nay, nhưng tốn kinh phí ít hơn rất nhiều và có thể làm ngay. Tất nhiên, sẽ có rất nhiều ý kiến phản đối rằng mặt đường quá hẹp, dành riêng cho xe buýt thì ô tô xe máy sẽ ùn tắc. Chính vì có ùn tắc thì người dân mới phải nghĩ đến việc lựa chọn xe buýt làm phương tiện đi lại hàng ngày.

Qua một thời gian ùn tắc ban đầu, kéo dài khoảng 2-6 tháng, người dân buộc phải thay đổi lộ trình đi lại hoặc chuyển đổi từ ô tô xe máy sang xe buýt, khi đó lượng khách của xe buýt sẽ tăng, đồng thời ùn tắc giao thông của ô tô xe máy sẽ giảm”, TS. Phan Lê Bình bày tỏ.

Ông nhấn mạnh, khi thực hiện làn dành riêng cho xe buýt, phải đạt được nhiều tuyến (8 tuyến trong qui hoạch của TP. Hà Nội), nhưng không nên làm đồng loạt, mà nên thực hiện dần từng tuyến, tránh “sốc” cho người dân và từng bước thay đổi thói quen đi lại của họ.

“Một giải pháp có khả năng triển khai ngay mà ít vấp phải sự phản đối của người dân, là triển khai làn ưu tiên cho xe buýt trên những tuyến đường mới xây dựng, mới mở rộng (ví dụ như tuyến đê Nghi Tàm, tổ chức làn dành riêng cho xe buýt ngay từ bây giờ, tuy có muộn vẫn tốt hơn là không làm. Tương lai, đường Đê La Thành, đường Nguyễn Hoàng Tôn sắp mở rộng cũng nên bố trí làn dành riêng cho xe buýt)”, TS. Phan Lê Bình bày tỏ.

TS. Phan Lê Bình cho biết, cách đây 5-7 năm, xe ô tô chỉ đi hàng một trên các con đường của Hà Nội. Ngày nay, xe ô tô đã dàn hàng 3, hàng 4. Với mức thu nhập ngày càng tăng của người dân và với việc giảm giá ô tô do Việt Nam tham gia vào các hiệp định kinh tế quốc tế, Việt Nam đang đối mặt với nguy cơ “ô tô hóa” ngày càng khốc liệt.