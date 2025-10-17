Và tôi tin rằng sẽ có rất nhiều người đang sống, làm việc trên địa bàn thành phố cũng đồng tình như vậy.

Điệp khúc Hà Nội cứ mưa là ngập năm nay kêu to, kêu vang, kêu dai dẳng đến mức những người hiền lành, ít nói nhất đất Hà thành cũng buộc phải lên tiếng. Sao mà khổ vậy. Có ai chịu trách nhiệm không đây.

Hà Nội ngập nặng khi mưa lớn. Ảnh: Thế Bằng

Tương tự là điệp khúc kẹt xe giờ cao điểm, thậm chí trong giờ thấp điểm cũng kẹt xe.

Điều đáng buồn là sự cải thiện của tình trạng ngập lụt, kẹt xe này hầu như không có. Dường như đây là vấn đề của nơi nào đó chứ không phải của Hà Nội. Câu chuyện về trách nhiệm người đứng đầu có vẻ không nhằm nhò gì khi tình trạng này vẫn tiếp diễn, thậm chí là xấu đi.

Vậy cho nên mới là mong ước gửi gắm tới Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố. Vẫn biết Đại hội sẽ bàn và quyết rất nhiều chuyện trọng đại của thủ đô 5 năm tới. Ai chẳng mừng khi nghe bà Bí thư Thành ủy Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh đến năm 2030, Hà Nội là thủ đô "Văn hiến-Văn minh-Hiện đại", xanh, thông minh, nơi hội tụ tinh hoa văn hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng, có sức cạnh tranh cao, có trình độ phát triển ngang tầm thủ đô các nước phát triển trong khu vực, rồi đến năm 2045 thì Hà Nội sẽ ra sao…

Quả là mừng, nhưng vẫn thấy nó xa xa sao vậy. Ước gì Đại hội thông qua ngay mục tiêu cụ thể là đến năm 2030 về cơ bản hết ngập lụt khi mưa bão, hết kẹt xe giờ cao điểm.

Liệu có làm được không nhỉ? Vẫn thấy nói Thủ đô là nơi hội tụ của bao đầu óc tinh hoa mà lại không thể làm được việc này thì quả là khó hiểu. Không có người đủ sức làm được, không có tiền để làm, làm là đụng chạm lợi ích nhóm này, nhóm kia…

Đường Hà Nội ùn tắc. Ảnh: Đình Hiếu

Kiểu này là chưa làm đã thấy không làm được. Cho nên một khi đã thành nghị quyết đảng bộ thành phố về giải quyết triệt để tình trạng ngập lụt và kẹt xe, đây cũng sẽ là một trong các tiêu chí quan trọng để lựa chọn người đứng đầu thành phố.

Chỉ những ai đủ can đảm và năng lực làm được 2 việc này mới đủ tiêu chuẩn trở thành người đứng đầu thủ đô 5 năm tới. Chỉ 2 việc này mà làm được thì những ai chịu trách nhiệm chính của Hà Nội xứng được tôn vinh ghi nhận sâu thẳm trong con tim từng người dân Hà Nội.

Sẽ không có tấm huân chương nào, sẽ không có bảng vàng danh dự nào sánh bằng những lời truyền từ năm này qua năm khác của người dân về 2 vị Bí thư và Chủ tịch Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 về kỳ tích làm cho Hà Nội hết ngập lụt và kẹt xe.