Con đường để phát triển bền vững

Phát biểu tại tọa đàm “ESG - Tấm hộ chiếu cho đô thị của tương lai” ngày 18/10, PGS.TS Bùi Thị An, Đại biểu Quốc hội khóa XIII, Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng, cho rằng, những năm gần đây, thiên tai, mưa lũ, sạt lở... khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh bị cô lập, thậm chí mất nhà, mất người thân. Đây là hệ lụy rõ nhất từ tác động của biến đổi khí hậu.

Tình trạng ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước cũng diễn ra phổ biến ở nước ta, đặc biệt là tại các đô thị lớn. Do đó, câu hỏi đặt ra là làm thế nào để phát triển theo hướng bền vững hơn.

Chuyên gia chia sẻ, mới đây, bà tham dự Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội, trong đó có bàn đến một tiêu chí rất mới đó là “người dân hạnh phúc”. Theo bà An, khi áp dụng ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) vào các dự án, chủ đầu tư cần hướng tới hiện thực hóa mong ước đó của người dân.

“Xu hướng tất yếu của thế giới hiện nay là phát triển xanh, bao gồm kinh tế xanh, xã hội xanh, công nghệ xanh, quản trị xanh. ESG là bộ tiêu chí rất phù hợp với định hướng phát triển của Việt Nam, đặc biệt với các dự án đô thị. Nếu đi theo hướng này, chúng ta có thể giảm phát thải, tiết kiệm năng lượng, nâng cao chất lượng sống của người dân, giúp họ an toàn và bình yên hơn”, bà An nói.

Tọa đàm “ESG - Tấm hộ chiếu cho đô thị của tương lai”, ngày 18/10. Ảnh: R.T

Ông Vũ Hồng Phong, chuyên gia công trình xanh của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), thành viên Ngân hàng Thế giới (WB), cho biết ESG là bộ tiêu chuẩn đo lường mức độ phát triển bền vững. Các chủ đầu tư sẽ lựa chọn các tiêu chí phù hợp để áp dụng vào dự án, sau đó được các đơn vị độc lập chứng nhận và công nhận.

Theo ông Phong, có thể nhìn thấy giá trị của ESG từ chính đời sống hằng ngày tại các đô thị hiện nay. “Thực tế, chúng ta đang đối mặt với tình trạng đô thị nén, tắc đường, ngập lụt... Nếu áp dụng bộ tiêu chí ESG một cách nghiêm túc, những vấn đề này hoàn toàn có thể được kiểm soát hoặc khắc phục đáng kể”, ông nói.

“Hãy thử nhìn lại cuộc sống hiện tại, chúng ta có đang tắc đường, ngập lụt, và những yếu tố đó ảnh hưởng thế nào đến tài sản, đời sống của mỗi người? Nếu đô thị được quy hoạch tốt, phát triển bền vững, người dân sẽ không còn phải lo lắng những điều đó nữa, mà có thể tập trung nâng cao chất lượng cuộc sống, chăm lo công việc và gia đình”, ông Phong nhấn mạnh.

Cần chính sách khuyến khích, hỗ trợ

Ông Bùi Văn Doanh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam, nhận định ESG không phải là một lựa chọn xa xỉ, mà là con đường duy nhất để các đô thị phát triển bền vững.

“Nếu không hành động ngay từ bây giờ, chúng ta sẽ phải trả giá bằng môi trường sống và sức khỏe của các thế hệ tương lai,” ông Doanh lưu ý.

Theo nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam, các dự án hội tụ yếu tố ESG - như quản trị minh bạch, thiết kế gắn với thiên nhiên, lấy con người làm trung tâm - đều đạt mức tăng giá trị bền vững cao hơn mặt bằng chung 20-30% trong trung và dài hạn.

Dù mang lại nhiều lợi ích rõ ràng, nhưng việc triển khai ESG tại Việt Nam vẫn đối mặt với không ít thách thức.

Ông Phong cho biết, tính đến quý III/2024, cả nước mới có gần 700 công trình đạt chứng nhận công trình xanh, với tổng diện tích khoảng 17 triệu m2 sàn, tương đương 40.000 căn hộ xanh - một con số rất nhỏ so với quy mô phát triển bất động sản mỗi năm. Vấn đề đặt ra là làm sao để trong 2-3 năm tới, con số đó có thể tăng lên 2.000 công trình như mục tiêu đề ra.

Trong khi đó, bà An kiến nghị Chính phủ cần có chính sách khuyến khích cụ thể về tín dụng xanh, đất đai... để hỗ trợ các doanh nghiệp tiên phong trong phát triển công trình áp dụng tiêu chuẩn ESG.

“Hạnh phúc của con người trong tương lai là được sống trong môi trường trong lành, khỏe mạnh và an toàn. Các chủ đầu tư nên nghiên cứu, ứng dụng công nghệ hiện đại để quản lý, vận hành dự án lâu dài, bền vững. Nếu làm được điều đó, đô thị sẽ thực sự trở thành nơi đáng sống”, bà An đề nghị.