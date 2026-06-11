Xúc động hình ảnh đưa thí sinh từ bệnh viện đến phòng thi

Sáng 11/6, tại điểm thi Trường THPT Hoàng Su Phì, giữa dòng thí sinh tất bật bước vào phòng thi, hình ảnh nữ sinh Lù Thị Thơm, học sinh lớp 12C4, được xe của lực lượng công an xã đưa đến phòng thi, khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Theo Bộ GD-ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi tại 2.478 điểm thi, với tổng số 54.409 phòng thi

Ít ngày trước kỳ thi, Thơm không may gặp tai nạn và phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hoàng Su Phì. Những ngày nằm trên giường bệnh, em luôn trong tâm trạng lo lắng trăn trở không thể đến được với kỳ thi đã chờ đợi suốt 12 năm học.

Sáng ngày thi, sức khỏe của em vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng em được lực lượng Công an và Đoàn thanh niên xã Hoàng Su Phì, hỗ trợ đưa từ bệnh viện đến điểm thi. Chiếc xe lăn bánh mang theo tình thương yêu của gia đình, sự tận tâm của các y, bác sĩ và những lời động viên từ các lực lượng làm nhiệm vụ.

Có mặt tại điểm thi đúng giờ, an toàn, Thơm tiếp tục hành trình chinh phục ước mơ như bao bạn bè cùng trang lứa.

"Khi bị tai nạn, em rất sợ mình không thể tham gia kỳ thi. Được các bác sĩ, lực lượng công an và đoàn viên hỗ trợ đưa đến điểm thi, em thực sự rất cảm động. Em sẽ cố gắng làm bài thật tốt để không phụ sự quan tâm của mọi người", Thơm chia sẻ.

Nữ sinh Lù Thị Thơm được các lực lượng tình nguyện hỗ trợ đưa đến phòng thi

Nhằm chăm lo sức khỏe cho thí sinh trong những ngày thi, theo bác sĩ Sin Đức Văn - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Hoàng Su Phì, đơn vị đã bố trí xe cấp cứu, bác sĩ, điều dưỡng thường trực tại điểm thi, sẵn sàng hỗ trợ thí sinh trong mọi tình huống phát sinh.

Không chỉ riêng Hoàng Su Phì, công tác bảo đảm y tế đang được triển khai đồng bộ tại tất cả các điểm thi trên địa bàn tỉnh. Từ những ngôi trường ở khu vực trung tâm đến các điểm thi vùng cao xa xôi, đội ngũ y tế luôn túc trực để bảo đảm sức khỏe và an toàn cho thí sinh.

Cả cộng đồng cùng đưa học trò vượt núi đi thi tốt nghiệp

Tại Lạng Sơn, là câu chuyện đưa học sinh vùng cao vượt quãng đường đèo dốc dài hơn 40km từ những bản làng vùng biên đến điểm thi, với mong mỏi để các em đến gần hơn với cánh cửa tương lai.

Nằm giữa vùng cao biên giới của tỉnh Lạng Sơn, nơi nhiều gia đình đồng bào DTTS còn nhiều khó khăn, việc học sinh học hết lớp 12 tại Trường THPT Ba Sơn, là kết quả của biết bao sự hy sinh, chắt chiu từ cha mẹ, sự chia sẻ động viên của thầy cô giáo.

Thầy Trần Văn Trường, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ, vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, học sinh Trường THPT Ba Sơn đều phải xuống Trường THPT Cao Lộc để dự thi tốt nghiệp. Không ít em ở các bản xa, nếu tự di chuyển sẽ rất nguy hiểm, nhất là vào mùa mưa.

Các tình nguyện viên xã Krông Bông, tỉnh Đăk Lăk tiếp sức mùa thi có mặt từ sớm để hỗ trợ các thí sinh

Do vậy, từ nhiều tháng trước, nhà trường đã lên kế hoạch hỗ trợ toàn bộ 109 học sinh lớp 12. Hành trình đưa học sinh vùng cao xuống phố đi thi nhận được sự chung tay của chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể và nhà hảo tâm. Hơn 52 triệu đồng đã được huy động để hỗ trợ toàn bộ chi phí ăn ở cho các em.

Tại khu lưu trú, cô giáo Nông Thị Khánh Hòa cùng đồng nghiệp đã hoàn tất việc kiểm tra 32 phòng nghỉ tại phường Kỳ Lừa, cách điểm thi chưa đầy 1km, được thuê trọn gói để đón học sinh.

"Chúng tôi muốn các em có cảm giác như đang ở nhà để yên tâm bước vào kỳ thi", cô giáo Khánh Hòa nói.

Không chỉ bố trí nơi ở, nhà trường còn chuẩn bị các bữa ăn bảo đảm dinh dưỡng, áo mưa dự phòng và thành lập một "tổ đồng hành" gồm hiệu trưởng, các giáo viên thường trực trong suốt những ngày thi.

Em Linh Thị Thanh Thảo (bên trái) cùng cô giáo chủ nhiệm Nông Thị Khánh Hòa ôn tập lại kiến thức tại nơi nghỉ trước ngày thi. Ảnh Hoàng Tính

Em Linh Thị Thanh Thảo, học sinh lớp 12B, thuộc hộ nghèo và từng trải qua 2 lần phẫu thuật tim, nghẹn ngào chia sẻ: "Được các thầy cô và mọi người hỗ trợ, em thấy mình không hề đơn độc. Em sẽ cố gắng hết sức trong kỳ thi này".

Ấm lòng những suất cơm miễn phí

Không chỉ ở Lạng Sơn, tại các xã miền núi của Đắk Lắk, những khu lưu trú miễn phí, cũng đang sáng đèn để đón học sinh từ các bản làng xa về dự thi tốt nghiệp.

Từ trưa 10/6, 115 học sinh ở các xã Yang Mao, Cư Pui đã tập trung tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Krông Bông để chuẩn bị cho kỳ thi.

Em Vàng Thị Mại cho hay, việc được bố trí nơi ở gần điểm thi giúp em gác lại nỗi lo đường xa và có thêm thời gian ôn tập.

Không chỉ có chỗ nghỉ miễn phí, các em còn nhận được những suất cơm nghĩa tình được chuẩn bị chu đáo mỗi ngày. Hơn 570 suất ăn miễn phí được trao tới thí sinh trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

Những suất cơm tiếp sức mùa thi tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Krông Bông

Ở phía cực Tây Tổ quốc, tại các điểm thi vùng biên của Lai Châu, lực lượng Bộ đội Biên phòng cũng đang âm thầm đồng hành cùng sĩ tử.

Sáng 11/6, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ka Lăng phối hợp với Đoàn thanh niên xã Thu Lũm tổ chức chương trình "Tiếp sức mùa thi", trao bánh, sữa, nước uống và động viên học sinh trước giờ làm bài.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Giang - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ka Lăng, đơn vị đã chuẩn bị sẵn phương tiện, lực lượng cơ động để hỗ trợ thí sinh trong mọi tình huống, nhất là khi thời tiết diễn biến phức tạp.

Đối với nhiều học sinh ở các bản cách điểm thi hàng chục km, việc được bố trí ăn ở tập trung tại trường đã giúp các em yên tâm hơn rất nhiều.

"Nhà em cách điểm thi gần 80km. Được mọi người hỗ trợ chỗ ăn ở nên em có thể tập trung ôn tập và làm bài thi tốt hơn", em Phàn Mạnh Thắng, học sinh xã Sì Lở Lầu chia sẻ.

Cán bộ, chiến sĩ Biên phòng Dào San ở Lai Châu phát nước, bánh, động viên các sĩ tử trước giờ thi

Giữa mùa thi, những suất cơm nóng, những chuyến xe nghĩa tình, những căn phòng nghỉ miễn phí; hay đơn giản là lời động viên trước giờ làm bài có thể là những điều rất nhỏ, nhưng với học sinh vùng sâu, vùng xa, đó lại là nguồn động lực lớn lao.

Đằng sau mỗi sĩ tử hôm nay, không chỉ có gia đình và thầy cô, mà còn có cả cộng đồng đang cùng chung tay nâng bước những ước mơ vượt núi, vượt khó để chạm tới tương lai.