Trong tổng số gần 20.000 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026 của tỉnh Lào Cai, anh Sùng A Chúng là thí sinh cao tuổi nhất (36 tuổi). Điểm đáng chú ý ở thí sinh Sùng A Chúng là tuổi tác và chức danh trên giấy dự thi.

Anh Sùng A Chúng vừa kết thúc bài thi Ngữ văn vào sáng nay. Ảnh: CAX Văn Bàn

Chia sẻ với PV VietNamNet, anh Sùng A Chúng cho biết, năm 2014, anh đã dự thi tốt nghiệp THPT lần đầu nhưng trượt. Do hoàn cảnh khó khăn, nhiều điều kiện không cho phép và cánh cửa tốt nghiệp THPT đó cứ thế khép lại cho đến năm nay.

"Năm 2014 thi rất khó, mình thi trượt rồi nhưng năm sau lại không có điều kiện thi lại, đến tận bây giờ mới ra thi lại", anh Sùng A Chúng chia sẻ ngay sau buổi thi đầu tiên.

Theo anh Sùng A Chúng, để chuẩn bị cho kỳ thi, anh đã tự ôn tập trong vòng 2 tháng.

"Vừa tranh thủ thời gian sau công việc của một bí thư chi bộ, vừa tự mày mò kiến thức để ôn tập. Sau 13 năm, chương trình mới, cách thi cũng mới nên mình không làm được nhiều phần vì đề khó với mình quá", anh Sùng A Chúng chia sẻ.

Dù vậy, anh Chúng cho biết vẫn sẽ nỗ lực buổi thi chiều với môn toán.

"Với tôi, việc ngồi lại phòng thi sau nhiều năm tự đã là một việc khá khó nhưng phải làm xong", anh Sùng A Chúng nói.