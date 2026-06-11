Đêm trước ngày thi tốt nghiệp THPT năm 2026, căn phòng trọ nhỏ nằm gần Trường THPT Mường Quạ (xã Môn Sơn, Nghệ An) vẫn sáng đèn.

Cậu học trò người Đan Lai Lê Văn Sơn ôn bài tại phòng trọ chiều ngày 10/6. Ảnh: Thanh Hải

Trong căn phòng rộng chưa đầy chục mét vuông, chiếc giường đơn kê sát tường, vài bộ quần áo treo vội trên dây, góc bếp nhỏ với chiếc nồi cơm điện cũ và chồng sách giáo khoa đã sờn mép. Đây là những vật dụng gắn bó với em Lê Văn Sơn, học sinh dân tộc Đan Lai ở bản Cò Phạt, suốt ba năm học THPT.

Nhà nằm sâu trong vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát, cách trường hàng chục cây số, từ năm lớp 10, Sơn đã phải xuống gần trường thuê trọ. Gia đình có 5 anh chị em, cuộc sống chủ yếu dựa vào nương rẫy nên từng đồng tiền ăn học đều được chắt chiu từ những vụ ngô, vụ sắn.

Điều khiến cậu học trò người Đan Lai băn khoăn nhất trong những ngày thi không phải cái nóng oi bức hay sự thiếu thốn vật chất, mà là việc bố mẹ không thể xuống đồng hành cùng bản thân.

“Bố mẹ ở xa, hoàn cảnh khó khăn nên em phải tự lo mọi việc. Em chỉ mong làm bài thật tốt để sau này được học đại học, có công việc ổn định, giúp bố mẹ đỡ vất vả”, Sơn nói.

Qua điện thoại của con trai, ông Lê Văn Thiện, người đàn ông Đan Lai ở bản Cò Phạt, xúc động bày tỏ: "Vợ chồng tôi nghèo nhưng vẫn cố cho các con đi học. Chỉ mong thằng Sơn có cái chữ, có nghề nghiệp ổn định để sau này đỡ khổ hơn bố mẹ. Thấy con học hết lớp 12, gia đình mừng lắm".

Sáng 11/6, khi bước vào môn thi đầu tiên tại điểm thi Trường THPT Mường Quạ, trên vai cậu học trò người Đan Lai không chỉ là kỳ vọng của gia đình mà còn là niềm tự hào của cả bản Cò Phạt.

Đối với người Đan Lai nơi đây, một học sinh học hết THPT đã là niềm vui lớn. Sơn hiện là một trong ba anh chị em trong gia đình hoàn thành chương trình phổ thông.

Không riêng Sơn, trong những ngày diễn ra kỳ thi, hàng trăm học sinh vùng cao ở miền tây Nghệ An vẫn đang sống trong những căn phòng trọ đơn sơ như thế. Có em tự nấu ăn, tự học, tự chăm sóc bản thân. Những căn phòng nhỏ bé ấy trở thành nơi nuôi dưỡng những giấc mơ đổi đời bằng con đường học tập.

Người mẹ dân tộc Mông đầu đội khăn, dặn dò con trai trước cổng điểm thi Trường THPT Kỳ Sơn, xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thanh Hải

Sáng 11/6, tại điểm thi Trường THPT Kỳ Sơn (xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An), mưa lớn phủ kín. Nhiều phụ huynh đội mưa đưa con đến trường.

Người mẹ dân tộc Mông đầu đội khăn, dặn dò con trai trước cổng điểm thi trong bao chất chứa bao âu lo. “Mấy ngày con thi, tôi nghỉ làm nương để đưa cháu đi cho yên tâm. Nhà cách điểm thi gần 30km, chỉ sợ trời mưa đường trơn. Tôi chỉ mong con bình tĩnh làm bài hết sức mình”, người mẹ chia sẻ.

Những lời nói giản dị ấy chứa đựng biết bao hy sinh của những bậc cha mẹ vùng cao, những người quanh năm gắn với nương rẫy nhưng sẵn sàng gác lại công việc để đồng hành cùng con trong kỳ thi quan trọng.

Nghỉ làm rẫy, vượt hơn 15km xuống trung tâm đưa con đi thi

Tại xã Ia Chim (Quảng Ngãi), trước kỳ thi, ông A Thúch, người Gia Rai ở thôn Plei Sar, đã tạm dừng công việc nương rẫy để đưa con trai đầu là A Siêu Niên vượt hơn 15km xuống trung tâm phường Kon Tum lưu trú. “Em sẽ cố gắng thi thật tốt để mang lại niềm vui cho gia đình”, cậu học trò người Gia Rai cười hiền.

Còn ông A Thúch thì động viên con: "Làm rẫy làm cả năm, đây là kỳ thi quan trọng của con trai đầu nên tôi phải đi cùng để cháu yên tâm. Tôi chỉ mong cháu đỗ vào Trường Đại học Thể dục thể thao TP.HCM theo đúng nguyện vọng của cháu".

Thầy giáo Ngô Xuân Cẩn (thứ hai trái sang) căn dặn học sinh chuẩn bị thật tốt trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: Ngọc Chí

Không phải học sinh nào cũng có cha mẹ bên cạnh. Với nhiều em, thầy cô chính là những người cha, người mẹ thứ hai.

Từ xã biên giới Ia Tơi, thầy giáo Ngô Xuân Cẩn cùng đồng nghiệp Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT Ia Tơi đã đưa 42 học sinh xuống lưu trú tại ký túc xá Trường Phổ thông dân tộc nội trú THPT Kon Tum để tham dự kỳ thi.

Phần lớn phụ huynh các em là công nhân cao su, điều kiện kinh tế còn khó khăn, không thể đưa con đi thi.

“Chúng tôi đi cùng các em, chăm sóc các em như con của mình. Điều mong mỏi nhất là các em giữ được tâm lý tốt và đạt kết quả cao”, thầy Cẩn chia sẻ.

Nhờ có thầy cô đồng hành, em Lô Thị Hà My, học sinh dân tộc Thái, thêm yên tâm bước vào kỳ thi. “Bố mẹ định đưa em đi thi nhưng em bảo cứ yên tâm ở nhà vì đã có thầy cô lo cho chúng em. Em mong sau này được học sư phạm rồi trở về quê làm giáo viên”, Hà My cho biết.

Dõi theo người con của bản làng

Còn tại bản Khe Sung, xã Kim Ngân (Quảng Trị), cả bản người Bru Vân Kiều cùng dõi theo Hồ Gia Bảo. Ngay trước kỳ thi THPT năm 2026, Bảo không may gặp tai nạn giao thông, phải điều trị hơn một tháng tại Bệnh viện Trung ương Huế. Mẹ em, chị Hồ Thị Thủy, gần như túc trực bên con suốt thời gian nằm viện.

“Tôi chỉ sợ con không kịp bình phục để đi thi. Thương con vì đúng lúc cần ôn tập nhất lại phải nằm viện”, chị Thủy nghẹn ngào.

Ở quê nhà, chị Hồ Thị Thủy (mẹ em Hồ Gia Bảo) lo lắng cho con trước lúc vào ngày thi vì không được ôn tập nhiều. Ảnh: Phạm Tiến

Khi nghe tin Bảo bị tai nạn, bà con bản Khe Sung thường xuyên đến thăm hỏi, động viên gia đình. “Giờ cháu đã khỏe để đi thi rồi. Cả bản đều mong cháu đỗ đại học để làm gương cho các em nhỏ sau này”, Trưởng bản Hồ Văn Sơn chia sẻ.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT rồi sẽ khép lại, nhưng hành trình chinh phục tương lai của những học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vẫn còn ở phía trước.

Phía sau những bước chân ấy là những cuộc gọi từ cha mẹ giữa đại ngàn, là những ngày nghỉ nương rẫy để đưa con đi thi, là sự tận tâm của thầy cô và niềm kỳ vọng của cả bản làng. Dẫu phía trước vẫn còn nhiều dốc cao và suối sâu, nhưng khi phía sau luôn có gia đình, thầy cô và cả cộng đồng cùng dõi theo, để những bước chân đi tìm tri thức, mở cánh cửa tương lai của học trò vùng cao sẽ không bao giờ đơn độc.