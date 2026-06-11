Sáng 11/6, xe cứu thương đã chở em Lê Huỳnh Thiên Trang (học sinh lớp 12D1) đến tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi trường THPT Hồng Đức.

Tại điểm thi này, Trang được đưa vào phòng thi đặc biệt để hoàn thành bài thi quan trọng nhất của quãng đời học sinh trong tư thế nằm trên băng ca.

Lê Huỳnh Thiên Trang nằm trên băng ca làm bài thi. Ảnh: LH

Theo báo cáo của Trường THPT Hồng Đức, khoảng 11h30 ngày 30/5, trên đường đi học về, Trang ngồi sau xe máy điện của bạn thì xảy ra va chạm với một taxi tại khu vực giao nhau giữa đường Ngô Quyền và Hoàng Hoa Thám.

Các bác sĩ chẩn đoán em bị gãy ngành chậu mu, đa chấn thương. Đến nay, nữ sinh vẫn phải nằm một chỗ.

Trước hoàn cảnh đó, nhà trường đã báo cáo Sở GD-ĐT và bố trí cho em một phòng thi riêng biệt. Trong căn phòng này, chỉ có một mình Trang dự thi với chiếc băng ca được đặt ngay giữa lớp học.

Phần đầu băng ca được nâng cao, phía trước là chiếc bàn viết thiết kế riêng, kê vừa tầm tay để Trang có thể thuận tiện làm bài trong tư thế nằm.

Kết thúc môn thi buổi sáng, Trang đã hoàn thành bài thi giống như các bạn cùng trang lứa.

Bà Huỳnh Thị Ngọc Ly, mẹ của Thiên Trang cho biết, ngay từ sáng sớm, xe cứu thương đã đến tận nhà đưa hai mẹ con đến điểm thi.

Sau khi đưa Trang vào phòng thi an toàn, xe tiếp tục chờ bên ngoài để sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết. Khi kết thúc môn thi, xe cứu thương lại vào tận nơi để đưa Trang về nhà nghỉ ngơi.

"Nhìn con nằm làm bài mà thương lắm, nhưng thấy con quyết tâm đi thi, gia đình cũng có thêm động lực để cháu hoàn thành ước nguyện", bà Ly chia sẻ.