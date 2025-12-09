Tổ chức lại sản xuất, khai thác lợi thế địa phương

Công cuộc xây dựng nông thôn mới tại Hải Phòng thời gian qua đã trở thành động lực quan trọng, tạo sự chuyển biến đồng bộ từ hạ tầng đến sản xuất. Đối với các địa phương thuần nông, Chương trình nông thôn mới mang lại giá trị thiết yếu nhất: đường giao thông được mở rộng, điện – thủy lợi hoàn thiện, môi trường sản xuất ổn định hơn và đặc biệt là mở cánh cửa để người dân khai thác thế mạnh đồng ruộng theo hướng hàng hóa, công nghệ cao.

Hải Phòng triển khai nhiều cơ chế, chính sách thúc đẩy đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Xã Nam An Phụ được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Quang Thành, Lạc Long, Thanh Long và một phần xã Tuấn Việt là ví dụ điển hình. Sau sáp nhập, bài toán lớn nhất của địa phương là tổ chức lại sản xuất để khai thác hiệu quả quỹ đất và tăng thu nhập cho người dân. Đảng ủy, UBND xã đã vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng công nghệ cao, liên kết bao tiêu sản phẩm.

Đáng chú ý, Nam An Phụ đã quy hoạch 3 vùng sản xuất với tổng 12 mẫu để trồng thí điểm mô hình hành, tỏi hữu cơ theo hướng bền vững. Đây là hướng tiếp cận mới, hướng tới xây dựng sản phẩm chủ lực có thương hiệu.

Ông Nguyễn Văn Tuy, Chủ tịch UBND xã Nam An Phụ, cho biết, xã tập trung phát triển nông nghiệp là chính, trong đó chú trọng sản xuất cây vụ đông, coi đây là sản phẩm chủ lực và nâng cao thu nhập cho người dân. Thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền xã đã vận động bà con quy hoạch vùng sản xuất, đặc biệt trồng được 2 mẫu hành hữu cơ là sản phẩm chủ lực, hiện tiêu thụ mạnh tại thị trường trong và ngoài nước. Mô hình này kỳ vọng mở ra hướng đi mới cho sản xuất hàng hóa, nâng hiệu quả trên từng đơn vị diện tích.

Không chỉ Nam An Phụ, xã Hải Hưng cũng là điểm sáng của Hải Phòng trong chuyển đổi kinh tế nông nghiệp. Tại đây, hàng chục ha đất lúa kém hiệu quả đã được chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản với mô hình Hợp tác xã Đoàn Kết có quy mô 90 ha. Sau chuyển đổi, giá trị kinh tế tăng từ 3 – 4 lần so với trồng lúa truyền thống, tạo cú hích rõ rệt cho thu nhập của người dân.

Việc mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu sản xuất, gắn với mô hình hợp tác xã kiểu mới, đã giúp địa phương có đầu ra ổn định, giảm rủi ro thị trường và tạo thêm việc làm cho lao động nông thôn. Từ Nam An Phụ đến Hải Hưng, những mô hình chuyển đổi hiệu quả đang cho thấy hướng đi đúng đắn của Hải Phòng trong xây dựng nông thôn mới.

Nâng cao thu nhập, hướng tới phát triển bền vững

Thu nhập luôn là tiêu chí then chốt trong xây dựng nông thôn mới. Nhận thức điều này, Hải Phòng đã triển khai nhiều cơ chế, chính sách thúc đẩy đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; hỗ trợ tín dụng, mở lớp đào tạo nghề, đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp liên kết với nông dân theo chuỗi giá trị.

Hàng trăm nghìn lượt hộ nghèo đã được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để phát triển trồng trọt, chăn nuôi. Nhờ nguồn lực này, cơ cấu cây trồng – vật nuôi của nhiều xã chuyển dịch mạnh theo hướng hàng hóa, tập trung; nhiều vùng sản xuất quy mô được hình thành, chứng minh hiệu quả thực tế.

Hệ thống thủy lợi tiếp tục được đầu tư đồng bộ, phù hợp với định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Song song với đó, các ngành chức năng hỗ trợ địa phương đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần nâng năng suất, chất lượng nông sản và giảm chi phí.

Đổi mới phương thức sản xuất là yêu cầu bắt buộc trong giai đoạn hiện nay. Hải Phòng đã chủ động khôi phục nghề truyền thống, mở rộng ngành nghề mới, đồng thời khuyến khích phát triển hợp tác xã kiểu mới làm cầu nối giữa nông dân - doanh nghiệp - thị trường. Toàn thành phố hiện có hàng trăm hợp tác xã nông nghiệp; nhiều hợp tác xã sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho thành viên. Sự tham gia của hợp tác xã và doanh nghiệp đã tạo ra chuỗi giá trị bền vững, ổn định đầu ra cho nông sản.

Nhờ sự vào cuộc đồng bộ từ thành phố tới cơ sở, tỷ lệ lao động nông thôn có việc làm đạt 85,1%; Hải Phòng hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và tiếp tục bước vào giai đoạn mới: nâng chất lượng nông thôn mới gắn với đô thị hóa và phát triển kinh tế xanh.

Bức tranh nông thôn Hải Phòng đang trên đà khởi sắc với nhiều điểm nhấn ấn tượng. Với những kết quả đạt được trong hơn 15 năm qua sẽ tạo đà để nông thôn Hải Phòng tiếp tục có những phát triển mạnh mẽ, gắn với đô thị hóa thực chất, bền vững, lấy người dân là chủ thể và kiến tạo những vùng quê đáng sống.