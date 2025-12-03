Trong báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2025 - 2030, Thành ủy Hà Nội đã xác định rõ quan điểm phát triển kinh tế nhanh, bền vững gắn với quá trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tuần hoàn; lập, triển khai và quản lý quy hoạch đảm bảo khoa học, đồng bộ, ổn định lâu dài nhằm xây dựng đô thị xanh, thông minh, hiện đại; nông nghiệp đô thị - sinh thái, nông thôn hiện đại - giàu bản sắc, nông dân văn minh.

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp đô thị - sinh thái cũng đã được xác định là một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Hà Nội trong giai đoạn 2026 - 2030.

Cụ thể, thời gian tới, Hà Nội tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao có chọn lọc, đến năm 2030 hình thành được 2 khu nông nghiệp công nghệ cao. Xây dựng trung tâm nghiên cứu giống mới, các mô hình thử nghiệm và hệ thống sản xuất giống tại các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung; đưa Hà Nội trở thành trung tâm cung cấp giống chất lượng cao của khu vực phía Bắc và cả nước.

Thúc đẩy phát triển các mô hình nông nghiệp đô thị - sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, an toàn, nông nghiệp trải nghiệm; phát triển các sản phẩm phù hợp với nhu cầu đô thị: hoa, cây cảnh, cây đô thị…; nghiên cứu bảo tồn, phục hồi, duy trì, phát triển các sản phẩm nông nghiệp truyền thống gắn với lịch sử của Hà Nội.

Đồng thời, phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, tập trung, chuyên canh gắn với bảo quản, chế biến và xây dựng thương hiệu, tiêu thụ sản phẩm; liên kết, hợp tác, đặt hàng với các địa phương khác để sản xuất và cung cấp thực phẩm an toàn cho Thủ đô; đưa giá trị sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tăng 10%/năm, phát triển 10 chuỗi giá trị nông sản đặc sản của Hà Nội.

Để thúc đẩy chuyển đổi nông nghiệp Thủ đô theo hướng hiện đại, sinh thái và bền vững, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết 53 quy định rõ phạm vi, đối tượng, nội dung và mức hỗ trợ một số chính sách phát triển nông nghiệp của thành phố.

Thay thế cho Nghị quyết 08 ngày 4/7/2023 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định về một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp Hà Nội, Nghị quyết 53 có đối tượng áp dụng là các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác (gọi chung là tổ chức) và hộ gia đình, cá nhân (gọi chung là cá nhân) trực tiếp tham gia hoạt động sản xuất, dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn Thủ đô.

Tại Nghị quyết mới, nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể cho các cá nhân, tổ chức đã được đưa ra nhằm thúc đẩy phát triển lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của Hà Nội, tiêu biểu như: Hỗ trợ tập huấn kỹ thuật sản xuất, nghiệp vụ quản lý, năng lực quản lý hợp đồng, quản lý chuỗi và phát triển thị trường; hỗ trợ cấp mã số vùng trồng; hỗ trợ truy xuất nguồn gốc, chứng nhận sản phẩm nông nghiệp; hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thông minh; hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp...

Đối tượng, điều kiện, nội dung và mức hỗ trợ của từng chính sách cũng được Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội hướng dẫn chi tiết.

Đơn cử như, về chính sách hỗ trợ cấp mã số vùng trồng, Nghị quyết 53 quy định, các tổ chức, cá nhân thực hiện sản xuất trồng trọt trên địa bàn thành phố sẽ được hỗ trợ chi phí tư vấn cho cấp mã số vùng trồng lần đầu để lập hồ sơ cấp mã số, với mức hỗ trợ 100% chi phí theo hợp đồng tư vấn nhưng tối đa không quá 15 triệu đồng/mã số.

Ngân sách thành phố cũng hỗ trợ chi phí phân tích điều kiện sản xuất (đất trồng và nước tưới) cho cấp mã số vùng trồng lần đầu với cơ sở chưa được cấp giấy đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc các giấy chứng nhận tương đương, với mức hỗ trợ 100% chi phí theo thực tế nhưng tối đa không quá 7,5 triệu đồng/mã số.

Trong khi đó, chính sách hỗ trợ truy xuất nguồn gốc, chứng nhận sản phẩm nông nghiệp được áp dụng với các tổ chức, cá nhân trực tiếp sản xuất theo chuỗi từ sản xuất ban đầu đến giết mổ, sơ chế, chế biến sản phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn Hà Nội, với nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương theo phân cấp.

Các cá nhân, tổ chức đáp ứng điều kiện được hỗ trợ một lần 100% chi phí thiết lập hệ thống truy xuất nguồn gốc tại cơ sở để tham gia Hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử đạt chuẩn và thiết kế mới hoặc nâng cấp mẫu bao bì, in tem nhãn điện tử chứa thông tin truy xuất nguồn gốc. Mức hỗ trợ không quá 20 triệu đồng/tổ chức, cá nhân.

Hỗ trợ một lần 100% nhưng không quá 65 triệu đồng/tổ chức, cá nhân chi phí tư vấn, đánh giá, chứng nhận hoạt động sản xuất nông nghiệp theo quy trình thực hành tốt như VietGAP, VietGAHP, GlobalGAP, GACP - WHO, hữu cơ; hoạt động giết mổ, sơ chế, chế biến, bảo quản sản phẩm nông lâm thủy sản theo hệ thống kiểm soát mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn – HACCP, hệ thống quản lý an toàn thực phẩm - ISO 22000.