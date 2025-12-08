Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp

Trong nhiệm kỳ 2021–2025, công tác Hội và phong trào nông dân tiếp tục đổi mới, bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của thành phố. Các phong trào thi đua được triển khai hiệu quả, đặc biệt là phong trào sản xuất – kinh doanh giỏi, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường gắn với ứng dụng công nghệ số. Giai đoạn 2020–2025, toàn thành phố có hơn 1,58 triệu lượt hộ đăng ký thi đua, trong đó gần 61% đạt danh hiệu các cấp.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đã giúp nâng cao đời sống người dân và làm thay đổi căn bản diện mạo nông thôn.

Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã tạo động lực quan trọng trong phát triển nông nghiệp xanh. Giai đoạn 2020–2025, toàn thành phố có 1.582.656 lượt hộ đăng ký tham gia (65% hội viên), trong đó gần 61% hộ đạt danh hiệu các cấp.

Đặc biệt, nhiều địa phương đã đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp đem lại hiệu quả cao. Hợp tác xã (HTX) Rau quả sạch Chúc Sơn ở xã Chương Mỹ là một ví dụ. Chuyển đổi số được xem là một trong những bước đột phá của HTX Rau quả sạch Chúc Sơn. Với mong muốn đưa sản phẩm rau chất lượng cao, truy xuất nguồn gốc thực phẩm rõ ràng, HTX đã ứng dụng triển khai sản xuất công nghệ số vào sản xuất như lắp camera theo dõi, hệ thống tưới nước tự động và gắn mã QR trong từng sản phẩm để giúp người tiêu dùng nhận biết sản phẩm có chất lượng cũng như quy trình sản xuất đóng gói. Việc này cũng góp phần quảng bá hình ảnh và thương hiệu của HTX quả sạch Chúc Sơn.

Thời gian qua, Hội Nông dân Hà Nội thường xuyên phối hợp tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng số, hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh trong thanh toán điện tử, quảng bá sản phẩm, nhờ đó, công tác chuyển đổi số trong nông dân Hà Nội chuyển biến tích cực, tiêu biểu như Hội Nông dân Ba Vì, Thanh Oai, Phú Xuyên… là những địa phương đi đầu trong tuyên truyền, vận động hội viên sử dụng công nghệ số trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Nhiều hội viên nông dân đã sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc nông sản, bán hàng qua sàn thương mại điện tử: Postmart, Voso, Shopee... nhờ đó mở rộng thị trường, tiếp cận khách hàng cả trong và ngoài nước.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết, toàn thành phố hiện có 406 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, trong đó có 262 mô hình lĩnh vực trồng trọt, 119 mô hình lĩnh vực chăn nuôi, 25 mô hình lĩnh vực thủy sản.

Song với phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi, xác định nông dân là chủ thể của nông thôn mới, các cấp Hội đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên tham gia các chương trình mục tiêu quốc gia. Hội cụ thể hóa từng tiêu chí thành phong trào, phần việc phù hợp địa bàn; vận động nông dân góp sức xây dựng hạ tầng nông thôn.

Kết quả, trong những năm qua, các cấp Hội đã sửa chữa hơn 2.000km đường giao thông nông thôn; nạo vét 173km kênh mương nội đồng; làm mới, sửa chữa 437 cầu cống; hiến 14.700m² đất; đóng góp 90.000 ngày công và 116 tỷ đồng. Nhờ sự chung sức này, diện mạo nông thôn Hà Nội ngày càng khang trang; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện rõ rệt.

Hội Nông dân đổi mới tư duy, gắn xây dựng nông thôn mới nâng cao với đô thị hóa

Song song với ứng dụng công nghệ, các cấp Hội xác định nông dân là chủ thể của quá trình xây dựng nông thôn mới. Hội đã cụ thể hóa từng tiêu chí thành phong trào, phần việc phù hợp từng địa bàn; vận động hội viên chung tay nâng cấp hạ tầng. Kết quả, toàn Hội đã sửa chữa hơn 2.000 km đường giao thông nông thôn, nạo vét 173 km kênh mương, làm mới và sửa chữa 437 cầu cống; hiến 14.700 m² đất; đóng góp 90.000 ngày công và 116 tỷ đồng. Nông thôn Hà Nội ngày càng khang trang, đời sống người dân được cải thiện rõ rệt.

Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (2025–2030), thành phố định hướng phát triển nông nghiệp đô thị – sinh thái, kiến tạo nông thôn hiện đại, giàu bản sắc, hình thành lớp nông dân văn minh. Hà Nội chuyển vùng nông thôn từ “hậu cần đô thị” sang vành đai xanh – thông minh – sinh thái, gắn với nông nghiệp công nghệ cao và bảo tồn văn hóa Thăng Long.

Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn nhấn mạnh: yêu cầu mới đặt ra cho Hà Nội giai đoạn 2025–2030 đòi hỏi Hội Nông dân thành phố đổi mới mạnh mẽ, chuyển từ mô hình hành chính sang “hỗ trợ – dịch vụ – đồng hành cùng nông dân”. Mỗi chi hội phải trở thành một mô hình nông thôn xanh – nông nghiệp số – chuỗi giá trị.

Hội cũng sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong phong trào nông dân, thực hiện giám sát – phản biện xã hội, bảo vệ quyền lợi hội viên; hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; thúc đẩy liên kết sản xuất – tiêu thụ; xây dựng thương hiệu và truy xuất nguồn gốc. Mục tiêu là nâng cao vai trò nông dân trong phát triển kinh tế và hình thành lớp “nông dân Thủ đô văn minh đô thị” thời kỳ hội nhập và chuyển đổi số.