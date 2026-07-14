Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026), VietNamNet trân trọng giới thiệu tuyến bài với chủ đề: "80 năm - Trận tuyến thầm lặng giữ bình yên Tổ quốc".
Suốt tám thập kỷ qua, song hành cùng những bước ngoặt lịch sử của dân tộc, có một mặt trận thầm lặng nhưng vô cùng khốc liệt. Ở đó, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ An ninh nhân dân đã dấn thân, lấy vỏ bọc làm vũ khí và lấy sự hy sinh làm lẽ sống.
Từ cuộc đấu trí ngàn cân treo sợi tóc bảo vệ chính quyền non trẻ, những chiến công điệp báo chấn động giữa sào huyệt địch, cho đến những nỗ lực lặng thầm kiến tạo nền hòa bình, bảo vệ an ninh toàn diện trong kỷ nguyên số. Tuyến bài này là sự tri ân, vinh danh trang trọng gửi tới những con người đã, đang và sẽ tiếp tục cống hiến vì sự vươn mình trường tồn của đất nước.