Bác nói: “Chú chưa biết thì tìm hiểu để biết, đã có Đảng giúp đỡ...? Công tác cách mạng cần thì phải làm, chứ cán bộ ta có ai được học hành đầy đủ cả đâu. Nếu không biết thì nhân dân sẽ bảo cho mà biết. Phải học, phải tìm hiểu, phải dựa vào nhân dân mà làm việc.

Chú đã được học phần nào về tình báo rồi, nên chú có thể dùng những thủ đoạn đó để vận dụng ngược lại, nghĩa là nó dùng thủ đoạn nghiệp vụ để đánh ta thì ta dùng thủ đoạn nghiệp vụ đó để đánh nó.

Chú có cái lợi thế đó nên Bác mới nghĩ đến việc đưa chú sang ngành Liêm phóng. Phải đoàn kết với anh em mà làm việc. Khi làm việc, chú phải "thiết diện vô tư". Chú mà không "thiết diện vô tư" thì Bác sẽ "thiết diện vô tư" với chú đấy”.

Qua khoảnh khắc đó, Bác Hồ đã khéo léo truyền dạy bài học lớn đầu tiên: làm công an phải thiết diện vô tư, phải dựa vào dân và phải đoàn kết nội bộ.

Tháng 2/1946, ông Lê Giản được giao nhiệm vụ Giám đốc Nha Công an Trung ương. Trên cương vị này, ông đã hoạt động tích cực bảo vệ chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trực tiếp chỉ đạo phá vụ án phố Ôn Như Hầu. Việc khám phá vụ án này không chỉ đập tan một cuộc đảo chính phản cách mạng mà còn phá tan hệ thống tổ chức của đảng phản động có thực lực nhất.

Trong thời kỳ vất vả từ đó đến tháng 9/1952, ông đã tổ chức tốt ATK Định Hóa, chỉ đạo lực lượng Công an toàn quốc tiễu phỉ, trừ gian, xây dựng cơ sở và nắm tình hình địch. Dưới sự chỉ đạo của ông, mạng lưới giao thông liên lạc trong căn cứ địa được xây dựng nhằm tập trung bảo vệ lãnh tụ, các cơ quan đầu não của Đảng và Chính phủ.