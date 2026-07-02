Thủ tướng Lê Minh Hưng duyệt đội danh dự. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an chủ trì hội nghị.

Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng; các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương; lãnh đạo Bộ Công an; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang khẳng định, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng, Nhà nước; sự phối hợp, hỗ trợ của các ban, bộ, ngành, sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân và bạn bè quốc tế, lực lượng Công an nhân dân tiếp tục khẳng định sự tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, triển khai tinh thần hành động mạnh mẽ, kỷ luật trách nhiệm, kỷ luật thực thi, đổi mới tư duy, phương pháp công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, quán triệt phương châm của Đảng: “Lựa chọn đúng - triển khai nhanh - làm đến nơi, đến chốn - đo lường bằng kết quả”.

Đảng bộ Công an Trung ương gương mẫu, đi đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội 14, các chủ trương chiến lược của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành khối lượng công việc rất lớn, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội, kiến tạo, phát triển, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại. Đồng thời, đóng góp tích cực trong thành công cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị và xây dựng nền hành chính hiện đại, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, năm 2026 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Trung ương; đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, chính sách và vận hành mô hình chính quyền 3 cấp, việc lãnh đạo tổ chức triển khai các mặt công tác công an 6 tháng đầu năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng tạo nền móng và tiền đề cho cả năm 2026 và những năm tiếp theo.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức đã công bố và tổ chức trao các phần thưởng, danh hiệu thi đua của Đảng, Nhà nước tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu dự Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2026. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ riêng với lực lượng Công an nhân dân mà còn có tác động sâu sắc đến phát triển kinh tế - xã hội đất nước và trọng tâm là triển khai ngay các nội dung đề ra tại Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương mới đây, nhất là chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ rõ trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội vẫn đạt được nhiều kết quả nổi bật, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân; tạo môi trường hòa bình, ổn định, thuận lợi cho phát triển; xây dựng xã hội, trật tự kỷ cương, văn minh và hiện đại; đem lại cuộc sống bình yên, an toàn và lành mạnh.

Điểm lại những kết quả tích cực đã đạt được trong thời gian qua, Thủ tướng khẳng định lực lượng Công an nhân dân không chỉ hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà đã thể hiện rõ hơn vai trò kiến tạo môi trường an ninh và an toàn cho phát triển; là lá chắn vững chắc trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo Hội nghị sơ kết công tác Công an 6 tháng đầu năm 2026. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng ghi nhận, chúc mừng và biểu dương những thành tích, kết quả quan trọng mà lực lượng Công an nhân dân đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026.