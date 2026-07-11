Sáng 11/7, phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946-12/7/2026) và đón nhận Huân chương Sao vàng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng, biểu dương những thành tích xuất sắc, những đóng góp to lớn của lực lượng An ninh nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, thế giới đang trải qua những biến động và bất ổn nghiêm trọng. Công tác bảo vệ an ninh quốc gia đang đứng trước những vấn đề rất mới. Bên cạnh các thách thức an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống, các mối đe dọa tổng hợp ngày càng hiện hữu.

Sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo và công nghệ lượng tử, đang làm thay đổi cơ bản nội hàm an ninh cũng như chiến thuật, chiến lược bảo vệ an ninh. Trong nước, bên cạnh bốn nguy cơ mà Đảng ta đã chỉ ra chưa được đẩy lùi triệt để, có những mặt diễn biến phức tạp hơn.

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm

Các đại biểu thuộc lực lượng Công an nhân dân dự lễ kỷ niệm

Để hoàn thành trọng trách lớn lao trong giai đoạn cách mạng mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị thống nhất nhận thức về tư duy an ninh quốc gia, bảo vệ an ninh quốc gia hiện nay, từ đó quyết liệt đổi mới biện pháp, củng cố thế trận, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

An ninh trong kỷ nguyên mới phải hết sức chủ động, tỉnh táo, tuyệt đối không được mất cảnh giác; không chỉ là bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ, thể chế và chủ quyền quốc gia trước các mối đe dọa, mà còn phải mở rộng phạm vi bảo vệ các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh và phát triển quốc gia, bảo đảm sự vận hành ổn định của toàn bộ hệ thống kinh tế, xã hội, công nghệ; trong đó, an ninh chế độ, an ninh cầm quyền là trọng yếu, còn an ninh con người và niềm tin xã hội là trung tâm của mọi chính sách an ninh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao tặng Huân chương Sao Vàng cho lực lượng An ninh nhân dân

Bảo vệ an ninh trong kỷ nguyên mới phải kết hợp chặt chẽ giữa truyền thống với hiện đại; không để rủi ro vượt ngưỡng kiểm soát, không để khủng hoảng lan rộng và biến thành tổn thất chiến lược; tận dụng mọi điều kiện để biến "nguy" thành "cơ" khi có thể.

Lực lượng An ninh nhân dân cần thống nhất nhận thức, phát huy vai trò trọng yếu, nòng cốt, tuyến đầu trong tham mưu và tổ chức thực hiện chiến lược an ninh quốc gia trong tình hình mới; khẩn trương đổi mới biện pháp công tác, tích cực ứng dụng khoa học, công nghệ, điều chỉnh các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh chủ động trong mọi tình huống.

Áp dụng các biện pháp phù hợp để mở rộng bảo vệ an ninh trên các lĩnh vực

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu mở rộng phạm vi bảo vệ an ninh theo nguyên tắc "phát triển đến đâu, an ninh đến đó", bảo vệ vững chắc an ninh trên các không gian, lĩnh vực mới, chủ động ứng phó với các hình thái xâm phạm an ninh quốc gia mới.

Tổ chức lực lượng, áp dụng các biện pháp phù hợp để mở rộng bảo vệ an ninh trên các lĩnh vực, bảo đảm vững chắc an ninh trên các không gian mới; vừa tạo thuận lợi tối đa cho phát triển, nâng cao năng lực chống chịu của đất nước, vừa đẩy lùi mọi nguy cơ, thách thức.

Chú trọng bảo vệ an ninh văn hóa, tư tưởng; an ninh thông tin, truyền thông; an ninh mạng; an ninh dữ liệu; an ninh công nghệ; an ninh kinh tế; an ninh công nhân; đồng thời phòng, chống chiến tranh mạng, chiến tranh nhận thức, chiến tranh thông tin...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu đặc biệt coi trọng công tác phòng, chống gián điệp, phản động; đổi mới tư duy, biện pháp; kiên quyết xử lý nội gián và các đối tượng phản động, chống đối trọng điểm, kể cả từ bên ngoài biên giới, lãnh thổ; đi đầu trong công tác an sinh xã hội để giải quyết tận gốc những vấn đề tiềm ẩn phức tạp về an ninh.

An ninh đối ngoại và an ninh nội địa phải luôn được quán xuyến trên thực địa, không gian mạng, không gian số và không gian đối ngoại; nắm chắc tình hình, bảo vệ vững chắc an ninh từ sớm, từ xa, ngăn chặn từ nơi xuất phát; tiếp tục gương mẫu thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo, hỗ trợ người yếu thế, người lao động ở khu vực phi chính thức, trẻ em lang thang, cơ nhỡ, có hoàn cảnh khó khăn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tạo nền tảng cho an ninh bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh xây dựng lực lượng An ninh nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, "Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất", là nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới.

Cán bộ an ninh trong kỷ nguyên mới phải là những cá nhân điển hình về bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; tinh thông pháp luật, sắc bén về nghiệp vụ; có khả năng dẫn dắt, lan tỏa tinh thần hành động thực hiện các chủ trương của Đảng; có năng lực số, tư duy sáng tạo, khả năng học tập suốt đời, khả năng thích ứng nhanh với thay đổi, năng lực hợp tác trong môi trường toàn cầu, đạo đức số và tinh thần công dân số.