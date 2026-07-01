Ngày 1/7, Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng công bố kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 trên địa bàn thành phố.

Theo thống kê từ Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng, kỳ thi năm nay có 217 bài thi đạt điểm 10 ở các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Lịch sử, Tiếng Anh, Tin học, Công nghệ công nghiệp, Tiếng Pháp và Tiếng Nhật. Các môn còn lại không ghi nhận điểm 10.

Trong đó, môn Toán có số bài thi đạt điểm 10 nhiều nhất với 131 bài. Tiếp đến là môn Lịch sử với 54 bài, Hóa học 14 bài, Vật lý 6 bài, Tiếng Anh 5 bài, Tin học 3 bài, Tiếng Pháp 2 bài. Môn Công nghệ công nghiệp và Tiếng Nhật mỗi môn có 1 bài thi đạt điểm 10.

Đáng chú ý, một số trường có nhiều thí sinh đạt điểm 10 môn Toán như Trường THPT Phan Châu Trinh với 34 bài; Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn 23 bài; Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông 14 bài; Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 10 bài; Trường THPT Hòa Vang 6 bài.

Ở môn Ngữ văn, điểm cao nhất là 9,5 với 2 thí sinh đạt được đến từ Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm và Trường THPT Nguyễn Văn Cừ. Môn Sinh học có điểm cao nhất là 9,75 với 22 thí sinh đạt được; Địa lý có 6 thí sinh đạt 9,75 điểm; Giáo dục kinh tế và pháp luật có 1 thí sinh đạt 9,5 điểm.

Nhiều thí sinh Đà Nẵng đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Ảnh: N.X

Nhiều thí sinh dẫn đầu nhiều tổ hợp xét tuyển

Theo Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng, thủ khoa các môn thi tốt nghiệp tại thành phố là Trần Hà Yên, học sinh Trường THPT Cao Bá Quát, với tổng điểm 38. Điểm các môn của Hà Yên gồm: Toán 10, Ngữ văn 8,25, Vật lý 10 và Hóa học 9,75.

Hà Yên cũng là thủ khoa tổ hợp A00 với 29,75 điểm, đồng thời là thủ khoa tổ hợp C01 với 28,25 điểm, gồm Toán 10, Ngữ văn 8,25, Vật lý 10.

Ở tổ hợp A01, có 2 thí sinh cùng đạt 28,75 điểm là Nguyễn Bảo Ninh, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và Nguyễn Tiến Minh, Trường THPT Phan Châu Trinh.

Tổ hợp B00, thí sinh Biện Minh Đức, Trường THPT Hòa Vang, đạt 29,25 điểm với Toán 9,5, Hóa học 10 và Sinh học 9,75.

Tổ hợp C00 có 2 thí sinh cùng đạt 27,75 điểm là Huỳnh Thị Ngọc Phương, Trường THPT Ông Ích Khiêm và Trần Thị Tự Thiện, Trường THPT Nguyễn Thái Bình. Trong đó, Huỳnh Thị Ngọc Phương cũng là thủ khoa tổ hợp C04 với 27,5 điểm.

Thí sinh Phạm Nguyễn Tường Quân, Trường THPT Phan Châu Trinh, cũng gây chú ý khi dẫn đầu nhiều tổ hợp. Em là thủ khoa tổ hợp C02 với 28,25 điểm; thủ khoa tổ hợp D07 với 28,75 điểm.

Tổ hợp C03, thí sinh Lê Võ Hồng Thoa, Trường THPT Hoàng Diệu, đạt 27,75 điểm, gồm Toán 9, Ngữ văn 8,75 và Lịch sử 10.

Tổ hợp D01 có 2 thí sinh cùng đạt 28,5 điểm là Phạm Nguyễn Tường Quân, Trường THPT Phan Châu Trinh và Nguyễn Bảo Ninh, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Trong đó, Phạm Nguyễn Tường Quân đạt Ngữ văn 9, Toán 10, Tiếng Anh 9,5; Nguyễn Bảo Ninh đạt Ngữ văn 8,5, Toán 10, Tiếng Anh 10.

Tổ hợp D14, thí sinh Huỳnh Phương Anh, Trường THPT Hòa Vang, đạt 28 điểm với Ngữ văn 8,75, Lịch sử 10 và Tiếng Anh 9,25.

Ở tổ hợp X06, có 2 thí sinh cùng đạt 29,5 điểm là Hồ Huy Hoàng, Trường THPT Hòa Vang và Đỗ Phú Quang, Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông. Tổ hợp X26, thí sinh Huỳnh Ngọc Nhân, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, đạt 29,25 điểm.

Nhận đơn phúc khảo đến 17h30 ngày 5/7

Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng cho biết sẽ hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp THPT giai đoạn trước phúc khảo chậm nhất ngày 3/7/2026.

Các đơn vị, trường học tổ chức in, cấp giấy chứng nhận kết quả thi và các loại giấy chứng nhận liên quan bản chính cho thí sinh chậm nhất ngày 7/7/2026.

Thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi nộp đơn đề nghị phúc khảo tại nơi nộp hồ sơ đăng ký dự thi từ ngày 1/7 đến 17h30 ngày 5/7/2026. Sở GD&ĐT TP Đà Nẵng sẽ có văn bản hướng dẫn thí sinh thực hiện phúc khảo bài thi theo quy định.