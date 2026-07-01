Theo thống kê, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, tại TPHCM, môn Toán có 138.465 thí sinh dự thi, điểm trung bình đạt 6,19. Chỉ có 12 bài thi dưới 1 điểm, trong khi 34.339 thí sinh đạt dưới 5 điểm. Môn này có tới 445 bài thi đạt điểm tuyệt đối 10.

Ở môn Ngữ văn, có 137.743 thí sinh dự thi với điểm trung bình là 6,59 - cao nhất trong các môn bắt buộc. Toàn thành phố chỉ có 7 bài thi dưới 1 điểm và 7.833 bài dưới 5 điểm. Điểm cao nhất là 9,5 và chỉ có duy nhất một thí sinh đạt mức điểm này.

Môn Ngoại ngữ có 64.794 thí sinh dự thi, điểm trung bình đạt 5,37; có 1 bài thi dưới 1 điểm và 27.455 bài thi dưới 5 điểm. Dù điểm trung bình không cao, môn này vẫn ghi nhận 91 bài thi đạt điểm 10.

Ở nhóm môn khoa học tự nhiên, môn Vật lý có 63.486 thí sinh dự thi, điểm trung bình là 5,48; không có bài thi nào dưới 1 điểm nhưng có tới 26.108 bài thi dưới 5 điểm. Toàn thành phố có 25 điểm 10 môn này.

Kết quả môn Hóa học khá tích cực với điểm trung bình 6,23. Trong số 37.581 thí sinh dự thi, không có bài thi nào dưới 1 điểm, trong khi có 8.543 bài dưới 5 điểm và 61 bài đạt điểm tuyệt đối.

Môn Sinh học có 10.829 thí sinh dự thi, điểm trung bình đạt 6,25; không có bài thi dưới 1 điểm, có 2.322 bài dưới 5 điểm và 45 bài đạt điểm 10.

Ở nhóm khoa học xã hội, môn Lịch sử có 40.542 thí sinh tham dự kỳ thi, điểm trung bình là 6,32; không có bài thi dưới 1 điểm, có 8.404 bài dưới 5 điểm và ghi nhận 94 điểm 10. Đây là môn có số lượng điểm tuyệt đối cao nhất trong nhóm các môn xã hội.

Trong khi đó, môn Địa lý có 33.141 thí sinh dự thi, điểm trung bình chỉ đạt 5,22. Có 1 bài thi dưới 1 điểm, 13.894 bài dưới 5 điểm và chỉ có 2 bài thi đạt điểm 10.

Môn Tin học có số lượng thí sinh ít nhất với 2.017 em dự thi. Điểm trung bình đạt 6,55; không có bài thi dưới 1 điểm, chỉ 284 bài dưới 5 điểm và có 3 bài đạt điểm 10.

Nhìn chung, phổ điểm tại TPHCM cho thấy phần lớn các môn có điểm trung bình dao động từ 5,2 đến 6,6. Môn Ngữ văn và Tin học có mức điểm trung bình cao nhất, trong khi Địa lý, Ngoại ngữ và Vật lý là những môn có điểm trung bình thấp hơn.

Về số lượng điểm tuyệt đối, Toán dẫn đầu với 445 điểm 10, tiếp đến là Lịch sử (94), Ngoại ngữ (91), Hóa học (61), Sinh học (45), Vật lý (25), Tin học (3) và Địa lý (2). Riêng môn Ngữ văn, điểm cao nhất là 9,5 và chỉ có một thí sinh đạt được mức điểm này.