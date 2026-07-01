Theo thống kê kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, điểm trung bình chung của 12 môn thi trên toàn quốc đạt 5,838 điểm. Bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên điểm trung bình tất cả các môn của 34 tỉnh, thành phố sau sáp nhập.

Ninh Bình dẫn đầu cả nước với 6,320 điểm, là địa phương duy nhất có điểm trung bình vượt mốc 6,3.

Xếp sau là Hà Nội (6,177 điểm), Hải Phòng (6,167 điểm), Nghệ An (6,166 điểm) và Hà Tĩnh (6,149 điểm). Đây đều là những địa phương có kết quả đồng đều ở nhiều môn thi, đặc biệt nổi bật ở các môn tự nhiên và khoa học xã hội.

TPHCM xếp thứ 7 cả nước với điểm trung bình 6,040, cao hơn mức trung bình toàn quốc khoảng 0,2 điểm. Đáng chú ý, TPHCM có 139.678 thí sinh dự thi, là địa phương có quy mô thí sinh lớn nhất cả nước, đồng thời vẫn duy trì vị trí trong nhóm dẫn đầu về chất lượng điểm thi.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Ở nửa dưới bảng xếp hạng, Sơn La đứng cuối với 4,979 điểm, là địa phương duy nhất có điểm trung bình dưới 5. Xếp trên lần lượt là Vĩnh Long (5,243 điểm), Đắk Lắk (5,319 điểm) và Điện Biên (5,337 điểm). Khoảng cách giữa địa phương đứng đầu là Ninh Bình và địa phương cuối bảng là Sơn La lên tới 1,34 điểm.

Nhìn chung, bảng xếp hạng cho thấy các địa phương ở Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ tiếp tục chiếm ưu thế về chất lượng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Năm 2025, Nghệ An dẫn đầu cả nước với mức điểm trung bình tốt nghiệp là 6,52.

Hà Tĩnh đứng thứ 2 với điểm trung bình 6,48.

Ninh Bình đứng thứ 3 với điểm trung bình 6,45.

Hà Nội đứng thứ 4 với điểm trung bình 6,44.

TPHCM đứng thứ 6 với điểm trung bình 6,27.

Sơn La đứng cuối với điểm trung bình 5,41.

Còn năm 2024, đứng số 1 cả nước về điểm trung bình tốt nghiệp THPT là Vĩnh Phúc (cũ) với 7,45 điểm. Ninh Bình (cũ) đứng thứ 2 với 7,35 điểm. Đứng thứ 3 là Nam Định (cũ) với 7,3 điểm; Bình Dương (cũ) đứng thứ 4 với 7,24 điểm. Bắc Ninh (cũ) đứng thứ 5 với 7,21 điểm.

5 tỉnh còn lại trong top 10 địa phương có điểm tốt nghiệp cao năm 2024 là Hải Phòng (cũ), Hà Tĩnh, Phú Thọ, Hà Nam (cũ), An Giang (cũ). Hà Nội và TPHCM (cũ) đều không nằm trong top 10 địa phương có điểm tốt nghiệp cao nhất. Hà Nội xếp thứ 12, trong khi TPHCM (cũ) xếp thứ 20.

Ở chiều ngược lại, Hà Giang (cũ) đứng cuối với điểm trung bình tốt nghiệp là 5,68. Các địa phương liền kề gồm: Cao Bằng, Đắk Lắk (cũ) và Điện Biên.