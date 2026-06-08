Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027 tại Đà Nẵng diễn ra từ ngày 23 đến ngày 25/5. Toàn thành phố có 42.981 thí sinh đăng ký dự thi vào các trường công lập; 4.162 thí sinh đăng ký dự thi vào ba trường THPT chuyên gồm Lê Quý Đôn, Nguyễn Bỉnh Khiêm và Lê Thánh Tông.

Hội đồng thi thành phố cho biết, sau khi hoàn thành công tác chấm thi, đơn vị này đang tiến hành ráp phách, đối soát điểm bài thi, kết quả học tập 4 năm THCS, điểm ưu tiên, khuyến khích và các nguyện vọng đăng ký của thí sinh.

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026 tại Đà Nẵng. Ảnh: Baodanang.vn

Theo thống kê, môn Ngữ văn có 70,13% bài thi đạt từ 5 điểm trở lên, cao hơn môn Tiếng Anh (65,41%) và môn Toán (45,01%).

Cụ thể, ở môn Ngữ văn, có 30.032 bài thi đạt từ 5 điểm trở lên, chiếm 70,13%; 18.102 bài đạt từ 6,5 điểm trở lên, chiếm 42,27%; 4.745 bài đạt từ 8 điểm trở lên, chiếm 11,08%. Không có bài thi đạt điểm 10.

Ở môn Toán, có 19.268 bài thi đạt từ 5 điểm trở lên, chiếm 45,01%; 11.658 bài đạt từ 6,5 điểm trở lên, chiếm 27,23%; 4.699 bài đạt từ 8 điểm trở lên, chiếm 10,98%. Môn Toán có 31 bài thi đạt điểm 10.

Trong khi đó, môn Tiếng Anh có 27.876 bài đạt từ 5 điểm trở lên, chiếm 65,41%; 20.457 bài đạt từ 6,5 điểm trở lên, chiếm 48%; 12.345 bài đạt từ 8 điểm trở lên, chiếm 28,97%. Môn này có 1.334 bài thi đạt điểm 10.

Ngoài Tiếng Anh, kỳ thi còn có 108 thí sinh dự thi môn Tiếng Pháp và 94 thí sinh dự thi môn Tiếng Nhật. Trong đó, tỷ lệ bài thi đạt từ 5 điểm trở lên ở môn Tiếng Pháp là 85,19%; môn Tiếng Nhật là 93,62%.

Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng cho biết, từ 19h hôm nay, thí sinh và phụ huynh có thể tra cứu điểm thi, điểm chuẩn qua các địa chỉ: tracudiem.danang.gov.vn và ts.danang.edu.vn.

Ngoài ra, thí sinh có thể tra cứu qua Trung tâm Thông tin và Giám sát, điều hành thông minh TP Đà Nẵng tại trang web diemthi.1022.vn; gọi tổng đài (0236) 1022 hoặc *1022, bấm phím 4; truy cập Zalo Tổng đài 1022 Đà Nẵng hoặc ứng dụng Danang Smart City.

Từ ngày 13/6, thí sinh có thể xem điểm thi tại bảng thông báo của trường THPT nơi đăng ký nguyện vọng 1 hoặc trường THPT chuyên mà mình đăng ký dự thi.