Tối 8/6, Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng đã công bố danh sách điểm chuẩn vào lớp 10 của các trường THPT trên địa bàn.

Trong danh sách này, Trường THPT Nguyễn Dục có điểm chuẩn thấp nhất với 7,5 điểm. Trường THPT Nam Trà My lấy 7,75 điểm; Trường THPT Âu Cơ và Trường THPT Tiểu La cùng lấy 8 điểm; Trường THPT Trần Đại Nghĩa lấy 8,25 điểm.

Một số trường khác cũng có điểm chuẩn dưới 10 điểm như Trường THPT Phan Châu Trinh - Tiên Phước và Trường THPT Quang Trung - Đông Giang cùng lấy 8,5 điểm; Trường THPT Quế Sơn lấy 8,75 điểm.

Các trường có điểm chuẩn 9 điểm gồm Trường THPT Duy Tân, Trường THPT Nguyễn Văn Cừ, Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi và Trường THPT Sào Nam.

Ngoài ra, Trường THPT Tây Giang và Trường THPT Thái Phiên - Thăng Bình cùng lấy 9,25 điểm; Trường THPT Trần Phú - Việt An lấy 9,5 điểm; Trường THPT Võ Chí Công - Hùng Sơn lấy 9,75 điểm.

Như vậy, có 16 trường THPT công lập ở Đà Nẵng lấy điểm chuẩn dưới 10 điểm trong kỳ tuyển sinh năm học 2026-2027. Phần lớn các trường này nằm ở khu vực Quảng Nam cũ, trong đó có nhiều trường thuộc địa bàn miền núi.

Ở chiều ngược lại, Trường THPT Phan Châu Trinh có điểm chuẩn cao nhất khối THPT công lập với 35,5 điểm. Xếp sau lần lượt là Trường THPT Hoàng Hoa Thám với 33,25 điểm; Trường THCS, THPT Nguyễn Khuyến với 32,5 điểm; Trường THPT Trần Phú với 31,75 điểm và Trường THPT Thái Phiên với 31 điểm.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027 tại TP Đà Nẵng diễn ra từ ngày 23 đến 25/5. Toàn thành phố có 42.981 thí sinh đăng ký dự thi vào 70 trường THPT công lập.

Điểm xét tuyển vào lớp 10 THPT công lập tại Đà Nẵng được tính bằng tổng điểm 3 môn thi Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ cộng với điểm kết quả rèn luyện, học tập trong 4 năm THCS và điểm ưu tiên, khuyến khích (nếu có). Trong đó, phần điểm kết quả rèn luyện, học tập trong 4 năm THCS tối đa 10 điểm.