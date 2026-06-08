Theo công bố của Sở GD-ĐT Đà Nẵng, tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, lớp chuyên Hóa có điểm chuẩn cao nhất với 47,14 điểm, trong khi lớp chuyên Tin học thấp nhất với 39 điểm.

Tại Trường THPT Lê Thánh Tông, lớp chuyên Ngữ văn dẫn đầu với mức điểm chuẩn 40,25, còn lớp chuyên Tin học thấp nhất với 31,48 điểm.

Tương tự, ở Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, lớp chuyên Ngữ văn có điểm chuẩn cao nhất là 39,25 điểm, trong khi lớp chuyên Tin học thấp nhất với 25,35 điểm.

Thí sinh dự thi vào lớp 10 tại Đà Nẵng năm 2026. Ảnh: Baodanang.vn

Sở GD-ĐT Đà Nẵng cho biết, đối với lớp chuyên Ngữ văn của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, ngoài mức điểm chuẩn, thí sinh phải đáp ứng tiêu chí phụ là có điểm thi môn chuyên từ 5,75 điểm trở lên và đạt giải Khuyến khích trở lên trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2025-2026.

Đối với lớp chuyên Toán của Trường THPT Lê Thánh Tông, điểm chuẩn được xác định kèm tiêu chí phụ: Điểm trung bình cộng của tất cả điểm trung bình cả năm các môn học được đánh giá bằng điểm số ở lớp 9 phải đạt từ 9,86 trở lên.

Dưới đây là điểm chuẩn chi tiết các môn chuyên vào các trường THPT chuyên ở Đà Nẵng năm học 2026-2027: