Theo đó, Trường THPT Phan Châu Trinh có điểm chuẩn cao nhất khối THPT công lập với 35,5 điểm. Nhóm trường có điểm chuẩn cao tiếp theo là những cái tên quen thuộc ở khu vực trung tâm. Trường THPT Hoàng Hoa Thám lấy 33,25 điểm; Trường THCS, THPT Nguyễn Khuyến 32,5 điểm; Trường THPT Trần Phú 31,75 điểm và Trường THPT Thái Phiên 31 điểm.

Một số trường khác cũng có điểm chuẩn khá cao như Trường THPT Trần Cao Vân 29,5 điểm; Trường THPT Nguyễn Văn Thoại 29,25 điểm; Trường THPT Nguyễn Trãi 29 điểm; Trường THPT Sơn Trà 27 điểm; Trường THPT Thanh Khê 26,75 điểm; Trường THPT Nguyễn Hiền 26,5 điểm và Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền 26 điểm.

Ở chiều ngược lại, Trường THPT Nguyễn Dục có điểm chuẩn thấp nhất với 7,5 điểm. Một số trường khác có điểm chuẩn dưới 10 điểm gồm Trường THPT Nam Trà My 7,75 điểm; Trường THPT Âu Cơ và Trường THPT Tiểu La cùng 8 điểm; Trường THPT Trần Đại Nghĩa 8,25 điểm; Trường THPT Phan Châu Trinh - Tiên Phước và Trường THPT Quang Trung - Đông Giang cùng 8,5 điểm.

Điểm chuẩn lớp 10 ở Đà Nẵng năm nay có sự chênh lệch lớn giữa các trường THPT công lập. Ảnh: C.Đ

Đối với hệ chuyên, điểm chuẩn cao nhất thuộc về lớp chuyên Hóa của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn với 47,14 điểm. Nhiều lớp chuyên khác của trường này cũng có mức điểm trên 40 như chuyên Sinh học, Địa lý, Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật, Vật lý, Tiếng Anh, Tiếng Pháp và Lịch sử.

Tại Trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, điểm chuẩn dao động từ 25,35 đến 39,25 điểm. Lớp chuyên Ngữ văn có điểm chuẩn cao nhất của trường với 39,25 điểm. Trong khi đó, tại Trường THPT Chuyên Lê Thánh Tông, lớp chuyên Ngữ văn cũng dẫn đầu với 40,25 điểm, tiếp đến là chuyên Tiếng Anh 39,55 điểm và chuyên Sinh học 39,5 điểm.

Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng cũng công bố điểm chuẩn vào Trường PTDTNT THPT Quảng Nam. Trong đó, điểm chuẩn đối với thí sinh người dân tộc Kinh là 19,75 điểm; thí sinh người dân tộc thiểu số là 14,25 điểm.

Đối với các lớp tiếng Pháp, tiếng Nhật tại các trường THPT, lớp tiếng Pháp Trường THPT Phan Châu Trinh có điểm chuẩn 32,13 điểm; lớp tiếng Nhật Trường THPT Phan Châu Trinh 27,5 điểm; lớp tiếng Nhật Trường THPT Hoàng Hoa Thám 16 điểm; lớp tiếng Pháp Trường THPT Nguyễn Hiền 13,38 điểm.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026-2027 tại TP Đà Nẵng diễn ra từ ngày 23 đến 25/5. Toàn thành phố có 42.981 thí sinh đăng ký dự thi vào 70 trường THPT công lập; 4.162 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 các trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Nguyễn Bỉnh Khiêm và Lê Thánh Tông.