PGS.TS Dương Minh Hải - Đại học Quốc gia Singapore cho biết, thành công của Singapore không chỉ đến từ chế độ đãi ngộ mà từ việc xây dựng một hệ sinh thái để người tài có thể làm việc hiệu quả. Đối với quốc gia có quy mô nhỏ và ít tài nguyên thiên nhiên như Singapore, đầu tư cho con người là một chiến lược phát triển lâu dài. Điều đáng học hỏi là sự kết hợp giữa tuyển dụng nhân tài, đầu tư phòng thí nghiệm, xây dựng đội ngũ và kết nối chặt chẽ với doanh nghiệp.

“Trong môi trường đại học tại Singapore, nhà khoa học không chỉ được kỳ vọng công bố quốc tế mà còn phải đào tạo thế hệ nghiên cứu tiếp theo, mở ra hướng nghiên cứu mới và tạo ra giá trị cho xã hội. Kế hoạch Research, Innovation and Enterprise 2030 (RIE2030) công bố cam kết đầu tư 37 tỷ đô la Singapore cho nghiên cứu và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026-2030. Điều quan trọng không chỉ là số tiền, mà là tính nhất quán của chiến lược và khả năng kết nối nghiên cứu với nhu cầu phát triển quốc gia”, PGS.TS Dương Minh Hải chia sẻ.

Trong khi đó, từ trải nghiệm sinh sống, làm việc tại Hàn Quốc và kết nối các đối tác hai nước, TS. Trần Hải Linh - Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc cho biết, bài học từ Hàn Quốc không nằm ở việc trả lương cho người tài cao đến đâu, mà ở khả năng biến tri thức của họ thành công nghệ, sản phẩm, doanh nghiệp mạnh và những thế hệ nhân lực tiếp nối. Việt Nam cần xây dựng hệ sinh thái ấy bằng chính nhu cầu phát triển và điều kiện thực tế của mình.

Hàn Quốc xây dựng năng lực công nghệ trong mối liên hệ với các ngành công nghiệp có nhu cầu thực, từ điện tử, ô tô, đóng tàu đến bán dẫn và công nghệ số. “Điều này gợi mở cho Việt Nam rằng không nên tuyển chuyên gia chỉ vì họ có danh tiếng, mà cần bắt đầu từ bài toán cụ thể: doanh nghiệp đang thiếu công nghệ gì, địa phương cần năng lực nào, trường đại học phải đào tạo nhân lực ra sao, ngành công nghiệp nào có khả năng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu”, TS Trần Hải Linh bày tỏ.