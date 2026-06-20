Dân mong triển khai sớm quy định phạt tiền chủ dắt chó ra đường không rọ mõm

Tình trạng chó thả rông không đeo rọ mõm từ lâu đã trở thành vấn đề gây nhiều bức xúc trong cộng đồng. Dù đã có quy định xử phạt và nhiều đợt tuyên truyền, không ít chủ nuôi vẫn vô tình hoặc cố ý thả chó ra đường mà không đeo rọ mõm, không xích giữ.