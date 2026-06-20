Ghi nhận nhiều khu vực tại TPHCM, thực trạng chó thả rông không đeo rọ mõm không chỉ gây mất an toàn cho người đi đường mà còn làm gia tăng nguy cơ tai nạn và lây truyền dịch bệnh, đặc biệt trong thời điểm bệnh dại đang diễn biến phức tạp như hiện nay.