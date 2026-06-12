Chính phủ ban hành Nghị định số 204/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.

Theo đó, nghị định quy định phạt tiền từ 200-300 nghìn đồng đối với hành vi không thực hiện việc phòng bệnh bằng vắc xin hoặc các biện pháp phòng bệnh bắt buộc khác cho động vật.

Mức phạt tiền từ 1-2 triệu đồng đối với một trong các hành vi: không tiêm phòng vắc xin phòng bệnh dại cho động vật bắt buộc phải tiêm phòng; không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng. Mức phạt theo quy định cũ là 600-800 nghìn đồng.

Mức phạt tiền từ 1-1,5 triệu đồng được áp dụng đối với hành vi không thực hiện cách ly, chăm sóc, chữa bệnh cho động vật mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh, trừ trường hợp cấm chữa bệnh hoặc phải giết mổ, tiêu hủy bắt buộc.

Ảnh minh họa: Nguyễn Huế

Với các vi phạm vệ sinh thú y đối với chợ kinh doanh động vật, cơ sở thu gom động vật, nghị định quy định phạt tiền từ 1-2 triệu đồng đối với chợ kinh doanh động vật nhỏ lẻ không có nơi thu gom, xử lý nước thải, chất thải.

Mức phạt tiền từ 2-3 triệu đồng được áp dụng đối với cơ sở thu gom động vật có một trong các hành vi sau: địa điểm không cách biệt với khu dân cư, khu vực chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, các công trình công cộng; không có khu vực riêng biệt đối với từng loài động vật; sử dụng trang thiết bị, dụng cụ, nước không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y; không có biện pháp thu gom, xử lý nước thải, chất thải bảo đảm an toàn dịch bệnh và theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Trong khi đó, mức phạt tiền từ 4-5 triệu đồng được áp dụng đối với chợ chuyên kinh doanh động vật có một trong các hành vi sau đây: địa điểm không theo quy hoạch của chính quyền địa phương; không có khu vực riêng biệt đối với từng loài động vật. Mức phạt này cũng được áp dụng với hành vi sử dụng trang thiết bị, dụng cụ, nước không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y; không thực hiện vệ sinh, khử trùng, tiêu độc theo quy định; không có biện pháp thu gom, xử lý nước thải, chất thải bảo đảm an toàn dịch bệnh và theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Các mức phạt tiền quy định ở trên được áp dụng đối với một hành vi vi phạm hành chính do cá nhân thực hiện. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền cao gấp 2 lần mức phạt đối với cá nhân.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/8.