Theo số liệu từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), tính đến giữa tháng 5, tình hình bệnh dại trên toàn quốc vẫn có những diễn biến phức tạp. Chỉ riêng tuần gần đây, cả nước đã ghi nhận thêm 4 trường hợp tử vong do bệnh dại chia đều tại Đồng Nai và TPHCM. Sự gia tăng này đã nâng tổng số ca tử vong vì bệnh dại từ đầu năm đến nay lên đến 30 trường hợp, tại 17 tỉnh, thành phố.

Tại Hà Nội, đại diện Sở NN&MT cho biết, dù từ năm 2023 đến nay thành phố chưa ghi nhận ca bệnh dại nào trên người, nhưng nguy cơ bùng phát dịch vẫn luôn rình rập. Theo đó, từ đầu năm 2026 đến nay, Hà Nội đã phát hiện 4 ổ bệnh dại tại 3 xã với diễn biến dịch tễ phức tạp. Đáng ngại hơn, tình trạng chó thả rông, cắn người gây thương tích nặng vẫn tiếp diễn trong cộng đồng.

Ông Ngô Đình Loát chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: N. Huyền

Tại hội nghị "Từng bước chuyển đổi sinh kế bền vững, từ buôn bán, giết mổ chó mèo sang các ngành nghề phát triển bền vững, an toàn và văn minh" do Sở NN&MT phối hợp tổ chức chiều 19/5, các chuyên gia đã chỉ rõ nguồn lây lan chính của bệnh dại.

Theo ông Ngô Đình Loát, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội, virus dại hiện nay lây truyền qua các hoạt động quản lý, vận chuyển, kinh doanh và giết mổ chó mèo.

Ông Loát nhấn mạnh, nếu sản phẩm từ chó mèo mắc bệnh, quá trình giết mổ và tiêu dùng sẽ vô tình phát tán mầm bệnh rộng rãi, khiến dịch bệnh rất khó kiểm soát. Trong khi đó, dại là bệnh truyền nhiễm cực kỳ nguy hiểm, một khi đã mắc thì tỉ lệ tử vong gần như 100%.

Tiến sĩ Đặng Hữu Anh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, cảnh báo, chó mắc bệnh dại không phải lúc nào cũng có biểu hiện hung dữ hay lao vào tấn công người.

“Thể dại điên cuồng, vốn dễ nhận biết về mặt lâm sàng, thực chất chỉ chiếm khoảng 25% số ca bệnh. Trong khi đó, có đến 75% số ca mắc bệnh dại ở chó thuộc thể câm, hoàn toàn không có biểu hiện dại rõ ràng”, Tiến sĩ Hữu Anh lưu ý.

Đối với thể bệnh này, Tiễn sĩ Hữu Anh khuyến cáo người nuôi không chủ quan, cần đặc biệt lưu ý đến dấu hiệu thay đổi tính nết đột ngột của con vật. Chó có thể bỗng nhiên trở nên im lặng bất thường (dù bình thường nhanh nhẹn) hoặc bỗng trở nên mừng rỡ quá mức trái ngược với thường ngày.

Ông cho biết, việc nhận biết sớm các thay đổi hành vi này là chìa khóa vàng để người nuôi có biện pháp phòng ngừa phù hợp, bảo vệ bản thân và gia đình trước nguy cơ chó dại tấn công.