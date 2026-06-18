Ngày 18/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đồng Nai cho biết đã triển khai các biện pháp kiểm soát, ngăn chặn nguy cơ lây lan bệnh dại ra cộng đồng sau khi ghi nhận một ổ dịch trên địa bàn phường Hố Nai.

Theo báo cáo của UBND phường, từ ngày 8-10/6, một con chó nặng khoảng 7kg của gia đình bà N.T.N. (khu phố Lộ Đức) bất ngờ có biểu hiện bất thường như kích động, hung dữ, chảy nhiều nước dãi. Thời gian này, con chó đã cắn 12 người gồm chủ nuôi, người thân, hàng xóm và nhiều trẻ em trong khu vực.

Sau đó, gia đình đã vây bắt và xích con chó lại. Đến ngày 11/6, con chó chết bất thường. Kết quả xét nghiệm xác định con chó dương tính với virus dại.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các nạn nhân đã được hướng dẫn xử lý vết thương, theo dõi sức khỏe và đưa đi tiêm huyết thanh kháng dại cùng vắc xin phòng bệnh. Hiện những trường hợp này vẫn đang được giám sát chặt chẽ và thực hiện đầy đủ phác đồ tiêm chủng theo quy định.

Qua rà soát dịch tễ, lực lượng chức năng phát hiện thêm 4 con chó khác có tiếp xúc gần với con vật mắc bệnh. Các hộ dân đã được vận động tiêu hủy số vật nuôi này nhằm loại bỏ nguy cơ lây lan.

Đồng thời, phường Hố Nai tiến hành khoanh vùng ổ dịch tại tổ 4, khu phố Lộ Đức; yêu cầu các hộ nuôi chó, mèo thực hiện nghiêm việc xích, nhốt, theo dõi sức khỏe vật nuôi trong vòng 21 ngày và kịp thời báo cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu bất thường.