Theo đó, khoảng 20 chiến sĩ công binh thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM và Viện Thiết kế Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng), phối hợp cùng nhóm chuyên gia bộ môn Vật lý Địa cầu - Đại học Khoa học Tự nhiên, bắt đầu sử dụng thiết bị dò tìm chuyên dụng để định vị các hố chôn tập thể các liệt sĩ hy sinh từ năm 1968 tại công viên Lê Thị Riêng (TPHCM).