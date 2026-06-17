Cận cảnh quân đội 'siêu âm' lòng đất tìm mộ liệt sĩ ở công viên Lê Thị Riêng

Những ngày qua, quân đội và các chuyên gia quét radar, khảo sát nhiều vị trí tại công viên Lê Thị Riêng (TPHCM) nhằm tìm kiếm dấu tích hố chôn tập thể các liệt sĩ từ năm 1968.